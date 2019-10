Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 29 ottobre 2019) Secondo l’armatore la banca «non ha dato il consenso alla liberazioneipoteche che gravano, a favore di tutto il debito garantito, sulleAki eWonder, nonostante fosse contrattualmente tenuta a fare ciò»

24finanza : Moby, salta la vendita delle navi. Onorato: «Colpa di UniCredit» - meditelegraph : #Moby-#Dfds, salta lo scambio di traghetti. Onorato: «Denunciamo Unicredit» - The Medi Telegraph - fabri_ca_cm : RT @MAURO_PILI: ++++ ultim'ora +++ SALTA PER ARIA LA VENDITA DELLE NAVI MOBY +++ L'ACCORDO CHE AVEVO DENUNCIATO PER PRIMO IL 4 SETTEMBRE… -