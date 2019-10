Mit-Toyota - La guida autonoma legge le ombre

Fonte : quattroruote

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un team di ricercatori del Mit ha sviluppato un sistema capace di monitorare i movimenti e gli oggetti nascosti dagli angoli ciechi: la tecnologia, che operando le, potrebbe rappresentare un ulteriore supporto per i veicoli a.Come funziona. Il sistema sfrutta delle telecamere ottiche per monitorare le variazioni di forza e di intensità della luce, sfruttando anche delle tecniche di visione computerizzata: in questo modo, può definire se levengono proiettate da oggetti fissi o in movimento e, nel caso, prevedere anche le traiettorie che questi potrebbero seguire. Prospettive di sviluppo. Il progetto di ricerca è stato realizzato in collaborazione con ilResearch Institute e potrebbe riguardare da vicino non solo il mondo dellautomotive, ma anche tutti quei settori che sfruttano dei sistemi robotici autonomi. Fino a questo momento, tuttavia, le ...