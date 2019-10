Miss iraniana bloccata nell’aeroporto di Manila da 12 giorni | “Se torno nel mio paese mi

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Bahareh Zare Bahari, reginetta di bellezza, da due settimane si trova nell'aeroporto internazionale disostenendo che rischia di essere uccisa qualora dovesse essere rimpatriata: secondo la donna, che chiede asilo politico nelle Filippine, Teheran sarebbe intenzionata ad eliminarla a causa delle sue critiche contro il governo.

