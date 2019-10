Migranti | Sea Watch | ' per centri soccorso più importanti responsabilità che vite umane'

Migranti : Sea watch - 'equipaggio Alan Kurdi minacciato dai libici' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'equipaggio di #AlanKurdi é in questo momento minacciato dai libici. “Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte". E' l'allarme lanciato dalla ong Sea watch su Twitter.

Migranti : SeaWatch - ‘nessuno a Lampedusa. Tragedia avvolta da indifferenza istituzioni’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – “Dove siete tutti. Nessuno è venuto a poggiare un fiore sulle bare delle 13 donne, a guardare in faccia i sopravvissuti, a sostenere i soccorritori. Una Tragedia avvolta nell’indifferenza delle istituzioni. Con @Medhope_FCEI saremo ai funerali per esprimere la nostra vicinanza”. Lo scrive, su Twitter, Sea Watch Italy facendo riferimento al naufragio di Lampedusa costato la vita a 13 ...

Migranti : Sea watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti : Mediterranea - 'odissea finita - benvenuti in Europa' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera farà sbarcare “per motivi sanitari” le ultime 31 persone rimaste a bordo della #MareJonio. La loro odissea è finita ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. benvenuti in Europa!". Lo scrive su Twitter

Migranti : Mediterranea - ‘odissea finita - benvenuti in Europa’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera farà sbarcare ‘per motivi sanitari” le ultime 31 persone rimaste a bordo della #MareJonio. La loro odissea è finita ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. benvenuti in Europa!”. Lo scrive su Twitter Mediterranea commentando la notizia, anticipata dall’Adnkronos, dello sbarco dei 31 naufraghi ...

Migranti : a bordo 'Eleonore' politico tedesco Spd 'situazione disumana - finalmente odissea finita' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche un politico tedesco della Spd, Markus Rinderspache, del Landtag del Bayern, a bordo della nave 'Eleonore' della ong tedesca Lifeline. L'esponente politico è salito ieri dall'isola di Malta per trascorrere la notte sulla nave. "La situazione è disumana e insost