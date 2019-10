Migranti | Sciurba Mediterranea | ' governi Ue si rendono complici tortura | fare sbarcare

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'profughi hanno resistito a cose inimmaginabili' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Sono loro i supereroi, hanno resistito a cose che non possiamo neppure immaginare con una forza incredibile. Io non mi sento un'eroina, io li guardo con rispetto e ho provato una sensazione di privilegio immenso". Lo ha detto Alessandra Sciurba, intervenend

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'grandi colpe governi progressisti in Europa e Italia'** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo rischiato di scivolare in un nuovo inferno. Le colpe dei cosiddetti governi progressisti sono state molto grandi, sia in Europa che in Italia". E' la denuncia di Alessandra Sciurba, intervenuta alla scuola di formazione politica Futura a Terrasini (

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l’accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento scivoloso, perché capisco che l’accordo lo ha fato l’Italia, ma non è difendibile”. E’ la denuncia ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘con Salvini al Viminale abbiamo vissuto un incubo’** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Con Matteo Salvini ministro dell’Interno abbiamo vissuto un incubo”. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans intervenendo alla scuola di formazione politica ‘Futura’ organizzata da Davide Faraone (Italia Viva) a Terrasini (Palermo). Alessandra Sciurba, che è andata con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo per salvare vite umane, ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'summit Malta? Ok - se serve a evitare ostaggi in mare' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Se il summit di Malta servirà a evitare la vergognosa presa di ostaggi in mezzo al mare permettendo lo sbarco immediato dei naufraghi soccorsi nei porti sicuri più vicini, ben venga". Lo ha detto all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Huma

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali’ (2) : (AdnKronos) – “Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali – dice – Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono essere conseguenti”. “Grazie a chi sta indagando dalla parte giusta, grazie ai giornalisti veri che non si ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, di quelle donne, di quei bambini che avevano tutti i numeri addosso impressi dagli aguzzini libici. La dignità di queste persone ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘qualcosa sta cambiando - è un primo risultato’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l’Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello che accade a questi profughi di guerra nei campi libici”. Così, all’Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di ...