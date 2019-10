Migranti | Ocean Viking verso Pozzallo | da Francia e Germania sì alla ricollocazione

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 Migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

Ocean Viking sbarca a Pozzallo - Migranti ricollocati : Sbarcheranno a Pozzallo i 104 migranti rimasti a bordo delle Ocean Viking 11 giorni. Per 70 di loro la destinazione sara' la Francia o la Germania. "Si e' appena conclusa la procedura di ricollocazione in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta - Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti", informa il Viminale che indica in Pozzallo il porto di sbarco.

Migranti : Salvini - 'inaccettabile affronto sbarco Ocean Viking' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe un inaccettabile affronto per l'Italia se l'Ocean Viking, nave norvegese di ong francese, dovesse sbarcare per l'ennesima volta sempre e solo in Italia. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta!". Lo

I Migranti della Ocean Viking sbarcheranno in Italia : il porto sicuro è Pozzallo : La Ocean Viking approderà nel porto di Pozzallo. Dopo 11 giorni in mare, con 104 migranti a bordo, la nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere sbarcherà in Italia dopo l'autorizzazione concessa dal Viminale. Il ministero dell'Interno comunica che "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione" dei migranti e si potrà quindi procedere allo sbarco.Continua a leggere

Migranti : don Scordato - 'su Ocean Viking offesa la nostra umanità - colpire i trafficanti' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Sulla nave Ocean Viking viene offesa la nostra umanità". E' la presa di posizione di don Cosimo Scordato, il prete dell'Albergheria di Palermo che da sempre si occupa dei più deboli. "Volendo tradurre in una battuta, quello è il 'Mare nostrum', cioè di tutti noi, un m

Migranti - il ministro Franceschini : “Fare sbarcare subito Ocean Viking con 100 a bordo. Conte e Lamorgese sanno come la pensa il Pd” : Il caso Ocean Viking anima il governo. La nave di Sos mediterranee e Medici senza frontiere da dieci giorni ha chiesto all’Italia un porto sicuro: a bordo cento Migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte. “Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”, dice il ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governi Ue si rendono complici tortura - fare sbarcare Ocean' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Centinaia di naufraghi ancora senza porto. Dopo tutte le sofferenze e le violenze subite in Libia i governi europei, Italia in testa, si rendono complici anche di questa tortura. Perché? Per paura di perdere consenso? Per il terrore di fare guadagnare terreno alla leg

Migranti : Open Arms - 'su Ocean Viking ennesima violazione convenzione diritti umani' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Con lo stallo della Ocean Viking sembra di essere tornati indietro ad agosto, quando con la nostra nave siamo rimasti davanti a Lampedusa per 20 giorni. Si tratta dell'ennesima violazione delle convenzioni internazionali e dei diritti umani". E' la denuncia all'Adnkro

Migranti : Faraone (Iv) - 'adesso basta - governo faccia sbarcare Ocean Viking' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "O il governo italiano, in accordo con quello maltese, fa sbarcare subito i 104 naufraghi, o chiederò di salire a bordo della #OceanViking come per la Sea Watch e la Diciotti per verificare le condizioni sanitarie dei Migranti e dell’equipaggio. Adesso basta". Così Dav