Migranti | il governo libico emette decreto per neutralizzare le Ong

Migranti - le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Migranti : Caritas Ambrosiana - governo corregga effetti negativi decreto Sicurezza : Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Sono 77 i Migranti "vittime" del decreto Sicurezza che Caritas Ambrosiana sta accogliendo, a proprie spese, dal dicembre del 2018. Si tratta di 44 donne e 33 uomini, per lo più soli, provenienti da Paesi centro africani, titolari di permesso di soggiorno per motivi uman

Migranti : Salvini - ‘ripeto mani governo sporche di sangue’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Lo ripeto” che le mani del governo sono sporche di sangue. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a ‘Non è l’Arena’ su La7 rispondendo ad una domanda sulla precedente dichiarazione. “Semplicemente – aggiunge – più gente fai partire, più gente rischi di far morire. Io che ero brutto, cattivo, razzista, fascista, populista, sovranista avevo ridotto dell’80% ...

Matteo Salvini inchioda Boldrini - Lerner e Saviano : "Migranti morti coi buoni al governo. Dove siete ora?" : Dove sono finiti Laura Boldrini, Roberto Saviano e Gad Lerner? Se lo chiede anche Matteo Salvini, di fronte al boom di sbarchi, naufragi e stragi nel Mediterraneo. "Ora che comandano i buoni - è l'ironia amara del leader della Lega, ex ministro degli Interni - sono aumentati i morti ma sono sparite

**Migranti : Salvini - ‘governo ha mani sporche di sangue’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue”. Lo dice Matteo Salvini, commentando i numeri degli sbarchi e le notizie sui corpi avvistati a circa 60 metri di profondità al largo di Lampedusa. Da quando Luciana Lamorgese è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8).L'articolo **Migranti: Salvini, ‘governo ha mani ...

Manovra - Migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Rimpatri veloci solo verso paesi sicuri - ma sui Migranti il governo soffre di "annuncite" : Il nuovo decreto Di Maio per Rimpatriare gli immigrati clandestini in un tempo massimo di quattro mesi è molto simile...

Milano - manifestazione per i 366 Migranti morti il 3 ottobre 2013 : “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti Sicurezza” : Un abbraccio di coperte dorate per ricordare i morti in mare. Oggi in piazza Duomo, a Milano, l’associazione Io accolgo ha riunito decine di persone per ricordare i 366 morti del 3 ottobre del 2013. Ma l’abbraccio, idealmente, è stato per tutte le 19mila vittime in mare degli ultimi anni. L'articolo Milano, manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013: “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti ...

Migranti - Fedriga al governo : 'Ripristinate l'accordo con la Slovenia' : I nuovi ingressi di Migranti dai confini dell'Est preoccupano il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Proprio riguardo a questo fenomeno, che si è registrato con maggiore evidenza nel mese scorso, la regione guidata dall'esponente della Lega Nord chiede ora al governo di alzare il livello dei controlli sul confine goriziano, ripristinando il precedente accordo bilaterale con la Slovenia. Friuli-Venezia Giulia: aumentati ...

Migranti - l'ex vice sindaco di Lampedusa : 'Con questo governo ci invaderanno - traditori' : Lampedusa non è un posto come gli altri quando si parla di immigrazione. Rappresenta il primo approdo delle acque italiane e diventa spesso una meta agognata per tanti disperati che, dall'Africa, si mettono in viaggio nella speranza di trovare una vita migliore in Italia. Quello dei Migranti resta un problema che anche il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tuttavia, c'è l'idea diffusa che l'approccio al problema potrebbe essere considerevolmente ...

Migranti economici - industriali e manager al governo : “Favorire gli ingressi che servono al mercato del lavoro” : “Credo che uno dei modi per dare ordine ai flussi sia quello di formare le persone a monte e comunque di favorire l’immigrazione effettivamente necessaria al mercato del lavoro”. A dirlo non è un manager di Stato qualunque, bensì l’ex coordinatore dei Servizi segreti Giampiero Massolo, che dal 2016 presiede Fincantieri, gruppo pubblico della cantieristica dove, in mancanza di operai specializzati Made in Italy, si ...

Migranti : Mediterranea al Governo - 'basta ritorni in Libia - servono corridoi umanitari' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Presidente Giuseppe Conte, le era sfuggito? Ministra Lamorgese, vuole che i torturatori continuino "l'ottimo lavoro"? Ministro Guerini, questo dice l'Onu. E lei? corridoi umanitari e vie d'accesso legali sono gli unici strumenti per garantire dignità e salvezza a chi

Migranti - il governo giallorosso non cambia linea : gli accordi con la Libia vanno benissimo : Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini conferma tutti gli impegni del governo precedente sulla presenza italiana in Libia e ribadisce lo scopo "strategico e umanitario" degli accordi presi da Minniti e rinnovati da Salvini. Dopo le parole di Conte e Lamorgese, insomma, un altro chiaro segnale: sulla gestione dei flussi la linea italiana non cambia.Continua a leggere

