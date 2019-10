Migranti | il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia Ong | “Governo lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2il memorandum traper la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le immagini del famoso incontro del 2017 tra i funzionari del Viminale e una delegazione del governo e della Guardia Costiera libici a cui ha partecipato anche Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo dei guardacoste di Zawiya. Per questo il Tavolo Asilo, formato dalle maggiori organizzazioni che si occupano dei diritti dei, invierà una lettera aperta al governo per chiedere di non rinnovare il ...

EulaliaGrillo : RT @laura_carlino: C'è tempo fino al 2 novembre per rivedere il memorandum #Italia-#Libia sui #migranti e oggi è già il #29ottobre: se il #… - dcrash5 : RT @possibileTO: Il tempo sta per scadere: fino al 2 novembre si possono cancellare gli accordi con la #Libia, altrimenti il rinnovo scatte… - Fra0283 : RT @possibileTO: Il tempo sta per scadere: fino al 2 novembre si possono cancellare gli accordi con la #Libia, altrimenti il rinnovo scatte… -