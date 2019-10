Migranti | dopo 11 giorni ancora nessun porto per 104 a bordo di Ocean Viking | l’Italia

Il racconto dello psicologo : “I Migranti dopo un naufragio si chiedono ‘perché ci siamo salvati’?” : Lo psicologo palermitano Dario Terenzi, 43 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza come operatore di MSF: "Una domanda su tutte angoscia i migranti: 'Come mai mi sono salvato io e non il mio compagno di viaggio?'. Lo psicologo ha seguito i 13 sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre a Lampedusa.Continua a leggere

Traffico di Migranti - il giornalista Nello Scavo sotto tutela dopo l'inchiesta su Bija : Il provvedimento della Polizia di Como dopo le minacce ricevute da Scavo, autore di un'inchiesta sul Traffico di migranti dalla Libia e sul ruolo del boss di Zawyat

Migranti - la Grecia vuole rimandare in Turchia diecimila persone. La decisione dopo l'incendio accaduto a Lesbo : Migranti, la Grcia ha deciso di rimandare in Turchia diecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussi migratori dopo l'incendio accaduto a Lesbo. E il governo greco intende effettuare...

Migranti - Conte : "Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate" : "Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell'Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull'intesa di Malta

Migranti - Salvini dopo accordo a Malta : "È una sòla. Lamorgese non venda fumo agli italiani" : "Innanzi tutto un consiglio al nuovo ministro dell'Interno Lamorgese. Non si faccia prendere in giro. Non venda agli italiani il fumo, noi preferiamo l'arrosto", così l'ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall'aeroporto di Genova, dopo essere stato al salone nautico, ha commentato il "documento comune" sui Migranti dei Paesi membri dell'Unione europea, firmato ...

Tunisia - nuova frontiera dell'emergenza Migranti dopo la Libia : migliaia di migranti - sistema nel caos : La nuova frontiera dell'emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...

Migranti - sudanese ucciso dopo essere stato riportato in Libia da Guardia costiera : 'Uomini armati hanno sparato dopo tentativo di fuga' : Era in un gruppo appena fermato in mare e riportate indietro, in Libia. Una volta a Tripoli ha provato a fuggire: i "uomini armati" ("armed men", si legge nel comunicato) hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. E' morto così un migrante sudanese, come riporta l'Organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia. E' accaduto nel centro di Abusitta, ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - Migranti ed economia al centro/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Con Francia e Germania c'è, di fatto, una convergenza, ma sullo sfondo restano due nodi che ostacolano il via libera a un meccanismo di redistribuzione automatica che metta d'accordo l'Europa su uno dei temi più annosi per il Vecchio continente: da un lato la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, che l'Italia mira a superare; dall'altro la rotazione dei porti di approdo, ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - Migranti ed economia al centro/Adnkronos : Roma, 17 set. (Adnkronos) – Italia-Francia, si prova a voltare pagina. Sette mesi dopo quella che è stata definita la crisi diplomatica più grave dal dopoguerra, con il richiamo a Parigi dell'ambasciatore Christian Masset in seguito all'incontro tra Luigi Di Maio ed i gilet gialli, arriva a Roma il presidente francese Emmanuel Macron. Che sarà il primo leader europeo ad incontrare il premier Giuseppe Conte dopo la nascita ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - Migranti ed economia al centro/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – L'incontro di domani potrebbe essere anche l'occasione per annunciare la tenuta del vertice intergovernativo Italia-Francia, che spetta a Roma organizzare (l'ultimo risale al settembre del 2017 a Lione), e la ripresa dei lavori per il Trattato del Quirinale, la cui firma era attesa per fine 2018, che dovrebbe strutturare le relazioni tra i due Paesi sul modello di quelle di Francia e Germania regolate ...

Migranti - iniziato il dopo Salvini - Crimi avverte Ue : 'Redistribuzione o porti chiusi' : Da più parti è stato sottolineato, come il nuovo governo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, potrebbe far segnare un cambiamento di direzione rispetto ad alcune politiche, con particolare riferimento a temi scottanti come quelli dell'immigrazione. Con Salvini all'opposizione, si sta facendo strada l'ipotesi che i porti possano tornare ad essere nuovamente aperti per le organizzazioni non ...

Migranti : Pm Vella - 'gommoni spesso si sgonfiano dopo poche ore navigazione' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – "I gommoni, costruiti con materiali scadenti, cominciano a sgonfiarsi già dopo poche ore di navigazione, via via cedono tutte le camere d'aria di cui costituito il gommone e i Migranti a bordo cominciano ad annegare, uno ad uno. A volte si rompe il piccolo motore, ma la scena non cambia, questi gommoni si sgonfiano anche da fermi, con mare calmo". Così, il procuratore aggiunto di ...

Migranti : Mediterranea - 'quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a morire' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – "Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell'umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire". E' quanto si legge in un tweet di Mediterranea Saving humans, che si rivolge ai cittadini per chiedere sostegno per proseguire l'attività in mare.