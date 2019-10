Migranti | don Scordato | ' su Ocean Viking offesa la nostra umanità | colpire i trafficanti'

Migranti : don Scordato - 'colpire i trafficanti e non i più deboli che scappano da guerre' : (Adnkronos) -

Due Ong chiedono un porto sicuro per i Migranti della Ocean Viking : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ad un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi ...

Il racconto dello psicologo : “I Migranti dopo un naufragio si chiedono ‘perché ci siamo salvati’?” : Lo psicologo palermitano Dario Terenzi, 43 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza come operatore di MSF: "Una domanda su tutte angoscia i migranti: 'Come mai mi sono salvato io e non il mio compagno di viaggio?'. Lo psicologo ha seguito i 13 sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre a Lampedusa.Continua a leggere

Taranto - arrivata l'Ocean Viking : a bordo 176 Migranti tra loro 33 minori e 4 donne incinte : Saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza cittadine. Ad attendere lo sbarco i rappresentanti di alcune associazioni raccolte dietro la sigla" #ioaccolgo" e una delegazione della Lega che contesta la decisione di far attraccare la nave in Italia

Lampedusa - trovato il barcone di Migranti naufragato il 7 ottobre : attorno 12 cadaveri - anche una donna abbracciata a un neonato : Il barcone naufragato la scorsa settimana vicino a Lampedusa è stato rintracciato dai sommozzatori della Guardia costiera a poche centinaia di metri dal luogo in cui era scoperto. attorno all’imbarcazione, sono stati individuati almeno 12 cadaveri di migranti. All’interno del barchino, scoperto attorno ai 60 metri di profondità, anche una donna abbracciata a un neonato. I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come ...

Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne Migranti : "I mariti non vogliono" : Alla scuola di italiano per donne migranti “Francesca Amoni”, in via Marsala a Milano, quest’anno si sono iscritte solo trenta ragazze, la metà dello scorso anno. E la colpa è in parte dei loro mariti, che non vogliono che le mogli seguano i corsi gratuiti proposti dalla scuola. “Si capisce il loro disagio, i mariti le costringono a restare a casa” spiega al Corriere della Sera la presidente Roberta ...

Volantini contro Don Biancalani - parroco che accoglie i Migranti : "Prete f****o razzista. Quanto ci guadagni?" : “Prete f****o razzista. Quanto ci guadagni? Vergognati”. Decine di Volantini con la stessa frase, scritta a mano con un pennarello rosso e rivolta a Don Massimo Biancalani, parroco che accoglie migranti e bisognosi nella sua parrocchia di Vicofaro, a Pistoia. I Volantini sono stati lasciati nella notte tra sabato e domenica scorsi davanti alla chiesa dove il parroco si prodiga per aiutare i meno fortunati: a denunciare il fatto ...

Volantini contro Don Biancalani : Quanto ci guadagni sui Migranti? : "Prete frocio razzista. Quanto ci guadagni? Vergognati". Don Massimo Biancalani, il parroco di Pistoia da anni attivo nell'accoglienza dei migranti, ha pubblicato su Facebook una foto con questa serie di insulti che sono comparsi su alcuni Volantini lasciati davanti alla chiesa di Vicofaro. Don Biancalani si è detto molto amareggiato "non tanto per questo gesto sicuramente frutto di una mente malata e perversa... ma dei pesantissimi silenzi che ...

Chi Stephan Balliet - l’attentatore neonazista di Halle : odiava donne - Migranti ed ebrei : i Stephan Balliet, neonazista di 27 anni autore ieri della sparatoria di Halle, in Sassonia, poco prima di assaltare la sinagoga aveva detto: "Il femminismo è la causa della bassa natalità in Occidente, che agisce come capro espiatorio per favorire l’immigrazione di massa. La radice di tutti i problemi sono gli ebrei".Continua a leggere

Migranti : parroco Lampedusa - ‘comunità prega per i morti e chiede perdono’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più”. La comunità abbraccia i sopravvissuti, prega per i morti, chiede perdono a Dio e ai fratelli”. Così, sulla pagina Facebook della Chiesa di San Gerlando, la parrocchia di Lampedusa guidata da don Carmelo Lamagra che ieri ha celebrato i funerali per le tredici ...

Migranti - nessuno ai funerali delle 13 donne morte a Lampedusa : Nessun rappresentante istituzionale ha ritenuto fosse un obbligo morale partecipare alle esequie delle tredici donne che hanno perso la vita nel naufragio di domenica scorsa. I funerali verranno celebrate oggi presso la 'Casa della Fraternità' dal parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra. Ma a dare l'ultimo saluto a quelle vittime del mare c'erano solo Sea Watch e Mediterranean Hope.Continua a leggere

Don Gino Tedoldi critico sul Papa : Ossessione per i Migranti : Don Gino Tedoldi analizza la situazione odierna della Chiesa, criticando il fatto che il clero intervenga troppo nelle questioni pragmatiche. Forte l'accusa al Papa: "Ha poca fede". E anche la continuità con cui Bergoglio si riferisce ai migranti viene messa sotto accusa: per Tedoldi è "un'Ossessione" dell'argentino. Non è corretto dire che Don Gino Tedoldi, quando lascia intendere che la Chiesa cattolica debba pensare meno agli aspetti ...