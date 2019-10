Meteo Protezione Civile domani 30 Ottobre | tempo instabile su diverse regioni

Previsioni Meteo della Protezione Civile per domani : piogge in arrivo al Nord : Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno in peggioramento sulle regioni settentrionali per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 28 Ottobre : tempo stabile grazie all'alta pressione : Nella giornata di domani l'alta pressione proteggerà la penisola garantendo condizioni di tempo ampiamente stabili. Qualche precipitazione è attesa solo sulla Sicilia. Previsioni Meteo...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo Sicilia : allerta rossa della protezione civile - scuole chiuse [ELENCO] : allerta meteo Sicilia - Dopo tanta stabilità sta tornando il maltempo anche in maniera piuttosto marcata sulla Sicilia. Si tratta di una perturbazione atlantica giunta sul Mediterraneo occidentale,...

Allerta Meteo Protezione Civile : domani il maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 25 Ottobre : Sicilia bersagliata - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull’isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo intenso peggioramento sull'Italia : Nella giornata di domani il vortice ciclonico che da giorni interessa l'Europa occidentale, raggiungerà le zone occidentali della nostra penisola, apportando un marcato peggioramento atmosferico su...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre : iniziale maltempo al Nord-Ovest ma migliora : La perturbazione atlantica che sta colpendo il Nord provocando purtroppo eventi alluvionali fra Liguria e Piemonte, nella giornata di domani tenderà ad attenuarsi. Tuttavia piogge e temporali...

Il maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : previsti grandine - vento e forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Allerta arancione su tre regioni Resta stazionaria sull’Europa occidentale la perturbazione atlantica che da giorni determina maltempo sulle nostre regioni settentrionali. Persistono, infatti, precipitazioni sul settore nord-occidentale italiano che nelle prossime ore si estenderanno anche alla Toscana settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - ALLERTA Meteo della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un peggioramento delle condizioni sul centro-nord, con piogge e temporali che assumeranno anche forte intensità e carattere di persistenza sul Nord-Ovest. Ecco il...