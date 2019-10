Mesotelioma | lo studio | “Molecole nei semi degli acini delle uve di Aglianico e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Alcune molecole contenute neiuve die Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule di, un tumore raro e aggressivo, e potrebbero essere in grado di aumentare l’efficacia della chemioterapia. È la conclusione di unodi Enea, Cnr e Università “Federico II” di Napoli pubblicato dal Journal of Functional Foods. Dagli studi dell’Enea volti a caratterizzare gli estratti metabolici ottenuti da bucce e vinacciolidue varietà di vite campane è emerso che soprattutto idisono molto ricchi in proantocianine, che sono in grado di indurre nelmeccanismi di apoptosi, cioè di morte cellulare, anche nei casi di linee tumorali che mostrano farmaco-resistenza. Una precedente ricerca del Cnr di Napoli aveva evidenziato in specifiche cellule una marcata resistenza ai farmaci che ne limitava ...

