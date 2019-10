Matteo Salvini | “L’unico collante di questo non-governo è la paura di andare al voto”

Matteo Salvini - l'ordine ai leghisti : "Porte aperte ai grillini" - venti transfughi per la crisi di governo : L'obiettivo per la Lega è sempre e solo quello: andare alle elezioni. E così Matteo Salvini dà ordine ai suoi: "Apriamo le porte e offriamo posti alla Lega, altrimenti i grillini, nelle condizioni che sono, saranno sempre pronti a sostenere qualsiasi governo". Il fine del leader leghista è quello di

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini : "Pensi più al centrodestra. Se perde voti - li prendo io" : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in una intervista rilasciata al Messaggero il 29 ottobre rimarca l'ottimo risultato del suo partito alle regionali in Umbria e avverte Matteo Salvini, chiedendogli di pensare di più alla coalizione di centrodestra. "Il leader della Lega in passato si è pr

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show : "Matteo Salvini? Mi ha lasciato con il cerino in mano" : "Con Matteo Salvini non è una questione personale, ma mi ha lasciato con il cerino in mano". Così Luigi Di Maio alla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, che torna in onda stasera, martedì 29 ottobre, su Canale 5. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si sente ancora una 'fidanzata

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Matteo Salvini a Porta a porta : "Sergio Mattarella voleva governo coeso - invece questo..." : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si gode il trionfo delle regionali in Umbria, e ospite lunedì sera da Bruno Vespa a porta a porta, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e attacca la maggioranza di governo chiamando in causa anche un presunto malessere del presidente Mattarella, sulla tenuto

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo Salvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra

Regionali Umbria - Matteo Salvini e la foto a Bastardo : Mentana spiega la vittoria del leghista : Ci sono molti modi per spiegare le ragioni del trionfo di Matteo Salvini in Umbria. Molti modi che convergono verso un punto comune: come sottolinea Alessandra Ghisleri, il leghista è "uno che sta in mezzo alla gente". Che si fa piacere, insomma. Un politico che viene percepito come vicino al popolo

Il peso delle Regionali in Umbria e le mani di Matteo Salvini sull’Italia : La vittoria alle Regionali in Umbria è l'ennesima conferma di due teoremi di una certa rilevanza per il futuro del nostro Paese: la connessione sentimentale tra Matteo Salvini e gli italiani non si è mai spezzata, figurarsi al Papeete; e gli avversari del leader leghista stanno sbagliando tutto, ma proprio tutto.Continua a leggere

Vanessa Scalera - l’interprete di Imma Tataranni : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

Regionali Umbria - la rivincita di Matteo Salvini : e adesso trema Giuseppe Conte : La Lega trionfa col 37 per cento nella ex regione rossa, Tesei prevale con venti punti di distacco. In discussione anche tutta l’intera catena di comando giallorossa: dal segretario del Pd Zingaretti al capo dei Cinque stelle Di Maio Regionali Umbria, la strana alleanza tra le debolezze di Pd e Movimento 5 Stelle "

Regionali in Umbria - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio e compagni con una foto : "Bocciati dagli italiani" : Matteo Salvini come ogni mattina dà il suo "buongiorno amici" sui social. Ma questa volta il leader della Lega lo fa con una foto che la dice lunga della sua soddisfazione per il risultato delle elezioni Regionali in Umbria. Salvini infatti ha pubblicato una immagine con le facce disperate di Luigi

Regionali Umbria - Matteo Salvini durissimo contro Giuseppe Conte : "Soltanto un omino" : La vittoria del centrodestra alle Regionali in Umbria con la candidata Donatella Tesei dimostra che il governo giallo-rosso non è il governo degli italiani secondo Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "E' una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso

Per Matteo Salvini dopo la vittoria in Umbria “il governo ha i giorni contati” : "Giuseppe Conte deve dimettersi? Lo chiedono gli italiani. Mi chiedo per quanto tempo ancora la maggioranza del Paese possa continuare a non essere considerata": così Matteo Salvini commenta la vittoria del centrodestra in Umbria, attaccando il governo e la coalizione giallorossa. Si uniscono al leader della Lega sia Giorgia Meloni, che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio, che Silvio Berlusconi, per cui ormai è evidente che il ...