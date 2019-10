Martin Scorsese corregge il tiro sui film Marvel | “nuova forma d’arte”

Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito - il premio del pubblico va al film italiano di Piva che batte Irishman di Martin Scorsese : Festa del Cinema di Roma, premio miglior film a "Santa subito" di Alessandro Piva Senza distribuzione, ma con un premio già sulla bacheca. Alessandro Piva e il Cinema italiano festeggia con ...

«The Irishman» - Robert De Niro e Al Pacino insieme (e ringiovaniti) per Martin Scorsese : Solamente un regista dal calibro di Martin Scorsese poteva far rincontrare Robert De Niro e Al Pacino per un sesto film assieme. Non solo riunisce i due grandi attori, ma lo fa con un titolo che sicuramente verrà annoverato tra i suoi migliori lavori: The Irishman pellicola tratta dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandy sulle vicende di Frank Sheeran che nel film viene interpretato da Bob De Niro. Il film narra la storia vera ...

Tre registi ‘brontoloni’ contro i supereroi Marvel. Martin Scorsese : “Non li guardo”. Francis Ford Coppola : “Sono spregevoli”. Ken Loach : “Noiosi e cinici” : Tre irresistibili brontoloni contro i supereroi Marvel. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo visto Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Ken Loach lanciare insieme strali contro il cinema? Il motivo del contendere da diversi giorni a questa parte è il giudizio di questi tre grandi cineasti del novecento rispetto ai cinecomic. A dare fuoco alle polveri è stato l’autore di Taxi Driver. “Non li guardo. Ci ho provato, ma non è cinema. La ...

Martin Scorsese : "Così ho ringiovanito De Niro e Al Pacino (che sono grandi amici)" - : Cinzia Romani Il regista parla dell'attesissimo «The irishman» «Hollywood non l'ha voluto. Netflix invece sì» Quei bravi ragazzi sono invecchiati: ammazzano con il pathos di un impiegato delle poste alle prese coi timbri. The Irishman, l'atteso film di Martin Scorsese, ieri evento di punta alla Festa giunta a metà percorso, è una riflessione malinconica sul tempo che passa. E sulla mortalità. Qualcosa di faustiano che, dopo 24 anni, ...

Martin Scorsese a Roma con The Irishman : «A volte ho fatto film solo perché c’era DiCaprio» : The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroServiva probabilmente Netflix a far riunire sotto lo stesso tetto cinematografico quattro grandi attori di Hollywood (Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci) e loro regista preferito, Martin Scorsese. Un’intera ...

É il giorno di Martin Scorsese al Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: Getty imagesÉ il giorno di Martin Scorsese al Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il regesta è in Italia per presentare The Irishman

The Irishman - l’ultimo film di Martin Scorsese rimarrà nella memoria collettiva : Un viaggio nella coscienza perduta di quei goodfellas ormai diventati oldfellas. Un ritratto a ritmo bradicardico su quel che resta della mafia italo-americana dove rapporti di amicizia, lealtà e mediazioni sono mutati per sempre. Una riflessione nel e sul Tempo quale unico valore da proteggere. E questo perché sostanzialmente The Irishman di Martin Scorsese è un affresco crepuscolare sull’umanità che invecchia, si ammala e muore, e deve ...

Dopo Martin Scorsese anche Jennifer Aniston contro la Marvel : Dopo Martin Scorsese arriva una nuova dichiarazione contro la Marvel: questa volta a dire la sua è Jennifer Aniston. Alcuni giorni fa Martin Scorsese ha espresso il suo punto di vista nei confronti dei film della Marvel: “Non sono cinema, sono parchi a tema”. Immediata la risposta di alcuni dei diretti interessati, come Samuel L. Jackson, James Gunn e da ultimo Robert Downey Jr.: “Apprezzo la sua opinione perché c’è sempre bisogno di tutte le ...

Martin Scorsese : “I film Marvel? Non sono cinema” - : Niccolò Sandroni Martin Scorsese stronca i film della Marvel. Per il regista di Taxi Driver non si tratta di cinema, non vengono comunicate emozioni Il primato al box office della Marvel e l’incredibile universo cinematografico creato da Kevin Feige non convincono tutti, ad esempio la leggenda del cinema Martin Scorsese che ha avuto parole poco affettuose per i film targati Marvel. Fino ad ora 23 film, un successo globale, il primo ...

«The Irishman» - tutto sul nuovo film di Martin Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

"The Irishman" di Martin Scorsese è un capolavoro : parola dei critici americani : The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, è un capolavoro. A dirlo, quasi all’unanimità, sono i critici americani che hanno visto il film in anteprima mondiale al New York Film Festival. Se dipendesse dalle loro reazioni il nuovo gangster movie con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci dovrebbe fare incetta di Oscar.Un esempio su tutti: questo film che attraversa il tempo con disinvoltura digitale, su Rotten ...