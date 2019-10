Marracash | «I brani del nuovo album rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di

Fonte : domanipress

(Di martedì 29 ottobre 2019): mancano meno di 48 ore al grande ritorno del King del Rap! Fuori giovedì 31 ottobre “PERSONA” (Island/Universal Music), ildi! In merito al disco più atteso del 2019, l’artista afferma: “Idel miodi carne,di ossa,di sangue. Lo stessodi Marra, lo stessodi Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli.” All’interno dell’presenti 9 featuring, 9 persone a cui Fabio ha affidato unadel suoper definire al meglio Marra: Coez, Cosmo, Guè Pequeno, Luchè, Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, tha Supreme. Questa la tracklist del disco, disponibile al link https://island.lnk.to/Persona, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo ...

Danyinter91 : Io il mio l'ho fatto @marracash ora però mi devi far ascoltare sti 3 brani in anteprima dio can -