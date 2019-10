Marracash a FqMagazine | “Il sonno della ragione vota Lega | dobbiamo ripartire dalla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Abbattere il tabùdepressione e dei disturbi mentali, non è cosa facile. Specie in ambito artistico, quando tutti ne parlano sottovoce, ma nessuno lo dichiara. Non è il caso di, vero nome Fabio Bartolo Rizzo, che ha impiegato tre anni per togliersi la maschera die ritornare al suo vero Io. Un percorso non facile, fatto di momenti bui, poi l’aiuto di uno psicoterapeuta e soprattuttomusica. Ecco come nasce “Persona”, in uscita il 31 ottobre, con quindici brani inediti che parlano di tuttopolitica, alla società, passando per argomenti personali e privati. Un “via crucis” inevitabile che è servito aper ritrovarsi e che gli ha consentito di sfornare l’album più bellosua carriera, che si rivolge non solo al mondo del rap, ma a chi ascolta tutta la musica. Tutto questo grazie anche ai numerosi featuring presenti da Coez ...

