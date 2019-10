Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Inè tempo di bilanci. Cinquefa divenne il primo Stato americano a legalizzare l’uso ricreativo della– lo seguiranno in nove, ultimo il Michigan nel 2018 – e da allora numerose ricerche governative e indipendenti hanno analizzato l’evoluzione del comportamento dei suoi 5,6 milioni abitanti, alla luce di questa novità normativa. Casse pubbliche ed economia privata hanno indubbiamente beneficiato dell’operazione. Nonostante la permanenza di una piccola sacca di commercio illegale, l’aver legittimato la vendita e il consumo di– anche nella variante degli alimenti a base di quest’ultima – ha comportato un aumento delle entrate per lo Stato oltre le attese. In cinque, ilfiscale ha raggiunto il miliardo di dollari e nel 2018 ha toccato il suo: 266 milioni in dodici mesi. Questi introiti pubblici sono ...

FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Marijuana, Colorado 5 anni dopo la legalizzazione: record di gettito, ma visite psichiatriche quintuplicate al pronto… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Marijuana, Colorado 5 anni dopo la legalizzazione: record di gettito, ma visite psichiatriche quintuplicate al pronto… - Frances28064898 : RT @fattoquotidiano: Marijuana, Colorado 5 anni dopo la legalizzazione: record di gettito, ma visite psichiatriche quintuplicate al pronto… -