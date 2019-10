Manovra | si conclude il vertice di maggioranza con “piena intesa politica sulle misure”

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) "C'è stata pienaper confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorire la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali", affermano fonti di palazzo Chigi al termine deldisulla