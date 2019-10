Manovra | nuovo vertice a Palazzo Chigi La cedolare secca sociale rimane al

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta tetto contante - bonus befana nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

Manovra - M5S a Conte : nuovo vertice - necessari cambiamenti. Gualtieri : «L'impianto resta». Gelo premier : «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 stelle piazza parole come dinamite sulla Manovra. Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i...

Le 10 microtasse della Manovra : dal nuovo bollo alle imposte catastali : Riduzione graduale di alcune detrazioni, blocco di certe deduzioni, triplicazione di imposte esistenti o introduzione di altre, nuove. In altre parole: tasse. Nel Documento programmatico di Bilancio inviato nottetempo a Bruxelles, durante un Consiglio dei ministri terminato all’alba, il Governo Conte II ha inserito diverse misure per rimodulare e/o incrementare il prelievo fiscale. Si tratta in sostanza di microtasse che a seconda dei casi ...

Manovra - “carta bimbi” : arriva un nuovo sussidio da 400 euro per sostenere le rate dell’asilo : Per l'assegno, che potrebbe essere erogato già nel 2020, il governo stanzierebbe un altro miliardo rispetto a quello già messo a disposizione per i finanziamenti agli asili nido. Con la carta bimbi, inserita nel Fondo unico per la famiglia, si andrebbe ulteriormente a diminuire per le famiglie le rate dell'asilo per i propri figli. Per i nuclei a basso redditto queste potrebbero essere addirittura azzerate con la nuova misura.Continua a leggere

Ecobonus - si cambia di nuovo : novità con la Manovra su sconti e detrazioni per chi ristruttura casa : L'Ecobonus riguardante i lavori per ristrutturare casa (ma anche piccoli interventi negli appartamenti) potrebbe subire nuove modifiche. In particolare, a cambiare dovrebbe essere la norma secondo cui i consumatori possono richiedere uno sconto immediato, al momento dell'acquisto, invece delle detrazioni fiscali che prevedono la restituzione della cifra in dieci anni.Continua a leggere

Riforma pensioni e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Manovra - Conte : “In Ue spira un vento nuovo - austerità non più proponibile. Patto stabilità? Modificare le regole perché diventi di crescita” : “In Europa spira un vento nuovo con questa nuova legislatura” e i colloqui avuti sinora “mi fanno ben sperare che le politiche di austerità del passato oggi non sono più riproponibili“. Professa ottimismo Giuseppe Conte, mentre è già partito il conto alla rovescia per la prima legge di bilancio firmata dal governo M5s-Pd. Lunedì il governo presenterà la nota di aggiornamento al Def, la cornice che definirà gli spazi per ...

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida Manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Il nuovo bonus per la rottamazione auto? Non ha coperture : «Mancano fondi» Il Tesoro : va coordinato con la Manovra : Il decreto previsto dal ministro dell’Ambiente, nel quale erano inclusi bonus per l’acquisto di auto ecologiche, si è arenato per l’assenza di coperture finanziarie

Manovra - la vera sfida del nuovo governo : conto alla rovescia per fermare l'Iva : Evitato lo spettro dell'esercizio provvisorio, l'esecutivo deve realizzare una legge di bilancio in grado di disinnescare le...

Governo - Conte in Aula : ?«Con Manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...