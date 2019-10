Manovra | dopo il crollo in Umbria il Governo cerca di blindare 9 miliardi di coperture

Pensioni - sottosegretario Baretta : ‘Confronto con sindacati su Quota100 dopo ok a Manovra’ : dopo la sessione di Bilancio ci sarà un confronto tra il Governo ed i sindacati sulla riforma delle Pensioni nel suo complesso e dunque anche su eventuali modifiche alla legge Fornero, varata nel 2011. Ad annunciare l’apertura di un tavolo è stato, nelle scorse ore, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. Intanto, però, viene confermata la Quota 100, le cui risorse necessarie troveranno spazio nella legge di Bilancio 2020 come quelle ...

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la Manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la Manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla

Nicola Zingaretti - il retroscena dem : voto dopo la Manovra e Conte candidato premier : Matteo Renzi e Luigi Di Maio ingombrano troppo e così dal Pd cresce la tentazione di staccare la spina. Un'idea, quella di andare al voto dopo la manovra, appoggiata anche da Giuseppe Conte. Ciò spiegherebbe il retroscena, filtrato dal Nazareno, di tornare alle urne in coalizione con i Cinque Stell

Editoria - Andrea Martella : "Nuova legge subito dopo la Manovra" : La nuova legge sull’Editoria verrà proposta “subito dopo la legge di Bilancio”. Lo ha annunciato a Venezia il sottosegretario Andrea Martella. La legge “vuole avere l’obiettivo dell’ingresso di nuove norme e di un nuovo sistema con incentivi che possano dare sostegno a tutto il settore, in tutta la sua filiera, anche con l’ampliamento del sostegno indiretto. Dare parte della web tax ...

Manovra - terminato CdM dopo quasi 6 ore : 04.46 E' terminata dopo quasi sei ore la riunione del Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il documento programmatico di bilancio da inviare all'Unione europea. Sul tavolo, anche la Manovra e il decreto fiscale.

Legge di Bilancio 2020 : “riforma fiscale e spending dopo la Manovra” : Legge di Bilancio 2020: “riforma fiscale e spending dopo la manovra” Legge di Bilancio 2020 – Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza il governo ha iniziato a tracciare la strada verso l’approvazione della manovra. Tra la necessità di scongiurare l’aumento dell’Iva e la volontà di ridurre le tasse soprattutto sul lavoro non mancano le difficoltà. Il presidente del ...

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

