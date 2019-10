Manovra | Dombrovskis | “La Commissione Ue non pensa di bocciarla | ma ci sono

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Laeuropea non sta al momento prendendo in considerazione il rigetto dellaitaliana. Ad affermarlo è il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Valdis, che però aggiunge: ""Ciononostante abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio, e per questo abbiamo inviato una lettera". La replica italiana alla lettera di Bruxelles è al momento sotto l'esame di un team di esperti.

