Maltempo Toscana | piove a Pisa | allagati i locali della polizia municipale

Maltempo Toscana : Rossi commissario delegato degli eventi ad Arezzo e Siena : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è stato nominato commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dai gravi eventi meteorologici che il 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito le province di Arezzo e Siena. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. L’atto, spiega un comunicato, fa seguito alla delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva ...

Maltempo Toscana : a fuoco una cabina elettrica colpita da un fulmine : Nel corso del temporale che si e’ abbattuto oggi su Piombino i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di una cabina elettrica in via Galileo Galilei, causato probabilmente da una scarica atmosferica che ha centrato la cabina, come spiegano dal comando di Livorno. A questo intervento, al momento ne e’ seguito un secondo, sempre a Piombino, in via Pisacane per un’infiltrazione di acqua dal tetto di ...

Maltempo Toscana : allerta meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana: il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse: in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Pitigliano e ...

Maltempo - alcune scuole chiuse domani in Toscana - Piemonte e Liguria : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo numerose regioni in Italia. Forti piogge e rovesci hanno portato la Protezione civile a diramare l’allerta arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Per questa ragione le scuole rimarranno chiuse nel Grossetano e nel Livornese, ma anche nell’Alessandrino e nelle provincie di Genova e Savona. (LE PREVISIONI) Le scuole chiuse in Toscana Rimarranno chiusi diversi ...

Toscana - allerta meteo arancione per forte Maltempo : La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana valida dalle ore 10 e fino la mezzanotte di giovedì per piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Le zone più interessate dal maltempo saranno quelle meridionali della regione. Sulla costa, bacini di Fiora, Albegna, Ombrone Grossetano e isole dell'Arcipelago i temporali saranno persistenti con rovesci, fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Sempre per domani ...

Meteo - il Maltempo si sposta verso il Lazio e la Toscana. Ma nel weekend torna il sole : Venti di scirocco su mare di Sardegna, canale di Sicilia e Tirreno. Temperature miti nel fine settimana

Maltempo Toscana - stanziati un milione e mezzo di euro : ecco come avere i contributi per i danni dell’estate : Per i danni inflitti dai nubifragi di fine luglio in provincia di Firenze, Grosseto e Lucca (e per il cui il Governo non ha riconosciuto, a differenza di Siena ed Arezzo, lo stato di emergenza nazionale) la Regione ha stanziato un milione e mezzo di euro. Le risorse saranno rese disponibili grazie ad un emendamento in Consiglio regionale che sarà approvato con l’imminente variazione di bilancio. “Ma occorre adesso – ricorda ...

Maltempo Toscana : 1 - 5 milioni per i danni a Firenze - Lucca e Grosseto : Dopo i nubifragi che a fine luglio si erano abbattuti sulla Toscana il Consiglio dei ministri aveva riconosciuto, a settembre, lo stato di emergenza nazionale per le province di Arezzo e Siena ma non per la città metropolitana di Firenze né per Grosseto e Lucca. La giunta regionale presenterà però un emendamento alla seconda variazione di bilancio, in discussione in consiglio regionale, per un milione e 500 mila euro in modo da venire incontro ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : ancora Maltempo - poi torna il sereno : Le Previsioni Meteo per la Toscana fino a sabato 12 ottobre, fornite dal Lamma. Domani inizialmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, in particolare sulle zone di nord-ovest. Possibilità di piogge e rovesci dal pomeriggio, inizialmente sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in serata anche su quelle di Pistoia, Prato e nord della provincia di Firenze e Pisa. Venti: inizialmente di scirocco deboli con ...

Maltempo Toscana : a Bibbiena allagate la biblioteca e la scuola infanzia : Violento temporale in Casentino con diversi allagamenti. In particolare la pioggia ha interessato la zona di Bibbiena (Arezzo) dove la biblioteca, molte delle strutture scolastiche del comprensorio e in particolare la scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione e la piscina comunale si sono allagate. Molte le chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti senza sosta. Alla materna di Bibbiena Stazione si e’ resa ...

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi al traffico a Firenze : Un forte temporale si è abbattuto nelle scorse ore a Firenze: segnalati numerosi allagamenti, in particolare nei sottopassi di viale XI Agosto e via Jan Palach. Registrati disagi al traffico anche in via delle Bagnese, via di Careggi, viale Redi. L'articolo Maltempo Toscana: allagamenti e disagi al traffico a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Toscana : frane e allagamenti nel Grossetano : Maltempo nella notte in Toscana: particolarmente colpita la parte meridionale della provincia di Grosseto, dove si sono registrate alcune frane e strade allagate. A causa del cedimento di un terrapieno, una persona è stata evacuata in via precauzionale sul Monte Argentario una persona e’ stata evacuata per sicurezza vicino all’ingresso della sua abitazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Pitigliano, Manciano e ...

Allerta Meteo - Maltempo ridimensionato sull’Italia : Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE] : Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio. Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...