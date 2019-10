Maltempo | Rossi commissario delegato degli eventi ad Arezzo e Siena

Maltempo Sicilia : Giampedrone incontra il sindaco di Rossiglione : In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, si è svolto oggi in Regione un incontro tra l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo e le rispettive strutture tecniche, per rispondere alle varie esigenze del territorio, dopo il Maltempo dei giorni scorsi. L’obiettivo era quello di individuare le azioni più opportune dopo gli eventi calamitosi che hanno portato a sfollare ...

Previsioni meteo : caldo al termine - prossima settimana freddo e Maltempo! : Previsioni meteo - Ormai non ci sono più dubbi, il caldo ha i giorni contati dopo una resistenza estremamente prolungata, durata protrattasi per l'intero mese di ottobre. L'alta pressione africana e...

Allerta meteo - l'Italia nel mirino del Maltempo - prossime ore tra temporali e nubifragi : Roma - La perturbazione in transito su parte d'Italia avanzerà lentamente verso levante, ostacolata dall'alta pressione che continua ad esercitare un'azione di blocco sui Balcani. Per la giornata di oggi, giovedì, si prevedono AL NORD piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest alla Lombardia intera, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, mentre non riusciranno a raggiungere l'estremo Triveneto a causa della ...

Maltempo Liguria : domani 23 Ottobre scuole chiuse a Rossiglione e Campo Ligure : Resteranno chiuse anche domani le scuole a Rossiglione e Campo Ligure, i due paesi dell’entroterra di Genova più colpiti dall’ondata di Maltempo degli ultimi giorni. Lo hanno annunciato su Facebook le due amministrazioni comunali. “Considerate le gravi problematiche alla viabilità e l’impossibilità di garantire il servizio scuolabus in una fase di intensa attività di mezzi speciali sul territorio comunale – ha ...

Maltempo tra Liguria e Piemonte - case invase dal fango e sfollati a Rossiglione. FOTO : fango dappertutto nel paese di Rossiglione, in provincia di Genova e sul confine con il Piemonte. Una persona intrappolata in casa è stata estratta dai volontari dei Vigili del Fuoco che sono a lavoro da questa notte. Strada statale bloccata

Maltempo Genova - frana a Rossiglione e allagamenti. Il Comune : “Restate a casa” : A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, dove la situazione Maltempo è critica, è stato evacuato facendo sfollare i trenta residenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.Continua a leggere

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora forte Maltempo nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato. Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. ...

Previsioni Meteo Milano : prime piogge in atto - violenta escalation del Maltempo nelle prossime 4[DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Le nubi stanno coprendo il capoluogo lombardo dalla giornata di ieri, tuttavia, il flusso umido principale legato al sistema iberico, non sta impattando ancora in maniera diretta la verticale milanese. nelle scorse ore notturne e prime mattutine i nuclei principali hanno percorso una corsia un po’ più a Est rispetto al capoluogo, asse Pavia, Crema, con la conseguenza di piogge più sfrangiate e deboli su ...

Allerta Meteo Milano : Maltempo dalle prossime ore - domani attivato il Coc : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 12 di domani, martedì 15 ottobre, fino alla mezzanotte di mercoledì 16 ottobre. La disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione ...

Previsioni meteo : l'autunno fara' la voce grossa - prossimo week-end pieno di Maltempo : Caldo fuori stagione e bel tempo hanno ormai i giorni contati. L'ottobrata che ci sta accompagnando da inizio settimana proseguirà ancora per poco grazie alla caduta dell'anticiclone africano...

Meteo - le previsioni : Maltempo in arrivo - temporali e forti venti nelle prossime ore. Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. maltempo...

Meteo - Maltempo in arrivo : temporali e forti venti nelle prossime ore. L'allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. Nella...

Meteo Ottobre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Italia divisa tra sole e Maltempo nelle prossime due settimane : La prima ondata di freddo della stagione ha abbassato le temperature sulla nostra penisola, con diffusi valori ad una sola cifra. Negli ultimi giorni, il maltempo ha interessato tutta l’Italia, iniziando dalle regioni settentrionali fino a coinvolgere anche il Sud. Per le prossime due settimane, sembra che il maltempo continuerà ad alternarsi a giornate di tempo bello e soleggiato. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica ...