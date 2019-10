Maltempo | forti piogge in Toscana e Liguria | nubifragi da La Spezia a Livorno | 90mm a

Maltempo Giappone - frane e allagamenti per forti piogge : 4 morti - un disperso : Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché ...

Maltempo - forti temporali nella notte : è ancora allerta rossa : Il Maltempo annunciato sulla Sicilia orientale si è abbattuto nel corso della notte con abbondanti precipitazioni con una tempesta di fulmini

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Previsioni Meteo Milano : Maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Meteo : perturbazione sull'Italia - forti temporali e tanto Maltempo oggi : Meteo - La perturbazione tanto discussa nelle scorse ore ha raggiunto l'Italia a partire dai settori più occidentali, dopo che questa aveva causato ieri molti disagi e alluvioni sulla Francia...

Maltempo in tutta Italia : in arrivo forti piogge : Giorgia Baroncini Nuova fase di Maltempo dal Nord al Sud: saranno coinvolti prima i settori più occidentale del Paese, poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia Dopo una breve tregua con temperature elevate su tutta Italia, ora torna il Maltempo. Sulle regioni occidentali, quelle tirreniche centrali e sulla Sicilia sono in arrivo forti piogge tanto che la Protezione civile parla di allerta arancione in Liguria, Lombardia, ...

Meteo - allerta Maltempo per forti temporali : scuole chiuse ed elenco delle regioni a rischio : allerta Meteo domani, mercoledì 23 ottobre, su 3 regioni: la Protezione civile, considerando i temporali in arrivo sul Nord Ovest, ha dichiarato allerta gialla su Sardegna, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove sono previste piogge abbondanti e fenomeni di forte intensità come grandine e vento. In Liguria le scuole di due comuni resteranno chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo nelle scorse ore.Continua a leggere

Maltempo - allerta meteo domani per forti piogge : l’elenco delle regioni a rischio : Ancora forti piogge, anche nella giornata di domani martedì 22 ottobre, sul Nord-Ovest. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani allerta arancione su gran parte della Lombardia. Inoltre è valutata allerta gialla sul resto della Lombardia, su gran parte di Liguria e Piemonte e sulla Valle d’Aosta.Continua a leggere

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e scuole chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Maltempo fa paura - allerta rossa e forti temporali : le previsioni : Terreni saturi per le piogge degli ultimi giorni e temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone del...

Maltempo - forti piogge in Liguria : 15 persone evacuate nell’Imperiese [LIVE] : Un sabato di forte Maltempo in Liguria dove le violente piogge stanno causando danni e disagi. E l’allerta meteo permane anche per la giornata di domani, per la quale è stata confermata la criticità arancione. Quindici persone sono state sfollate dalle loro abitazioni a causa delle piogge che hanno fatto esondare un ruscello nel Comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra Imperiese. La protezione civile e il sindaco hanno deciso ...

Maltempo Lombardia - binario unico : forti ritardi sulla linea del Sempione : E’ stata parzialmente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano. La linea del Sempione era interrotta dalle 14,30 a causa di una voragine apertasi lungo il terzo binario alla stazione di Verbania forse a causa del Maltempo delle ultime ore. Tra le stazioni di Mergozzo e Baveno si transita ora a binario unico alternato. Pesanti i ritardi. L'articolo Maltempo Lombardia, binario unico: forti ritardi sulla linea del ...