Malattie rare | la curcumina nella dieta migliora l’assorbimento degli alimenti

Malattie rare - curcumina 'aiuta' malati di Huntington : Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Un 'aiuto' per migliorare la qualità di vita dei pazienti colpiti da malattia di Huntington potrebbe venire dalla curcumina, un integratore alimentare considerato molto interessante per le sue potenziali attività benefiche nel campo delle patologie neurologiche e n

Come riconoscere le Malattie neuromuscolari nei bimbi : i segnali da non trascurare : Accompagnare i genitori italiani a riconoscere i principali segnali delle malattie neuromuscolari e invitarli a sottoporre regolarmente i figli alle visite dei bilanci di salute dal proprio pediatra di famiglia. E’ questo il duplice obiettivo che si pone la seconda fase del progetto PETER PaN (PEdiatria TEerritoriale e Riconoscimento Precoce malattie neuromuscolari) promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Per sensibilizzare ...

Malattie rare - progetto per scuola inclusiva vince maratona creativi digitali : Firenze, 11, ott. (AdnKronos Salute) – Una piattaforma digitale per supportare gli insegnanti quando arriva un allievo con una malattia rara, fornendo loro gli strumenti necessari per capire, agire e per sensibilizzare l’intera classe. E’ il progetto ‘Allevia’, che si è aggiudicato il primo premio, di 5.000 euro, al rare Disease Hackathon 2019 (#rareHack2019, www.rarediseasehackathon.it). Si è infatti conclusa ...

Malattie rare - 62 studenti ‘in gara’ da 24 ore con idee hi-tech per i pazienti : Firenze, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Sessantadue studenti universitari, del Politecnico di Milano e dell’università di Firenze, ‘in gara’ da 24 ore per ideare soluzioni utili a migliorare la qualità della vita dei pazienti con Malattie rare. La sfida in corso e’ per la terza edizione del rare Disease Hackathon – un’iniziativa promossa da Shire Italia, ora parte di Takeda, che mette a confronto creativi ...

Malattie rare - maratona informatica per soluzioni hi-tech dedicate a pazienti : Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Conto alla rovescia per la terza edizione del rare Disease Hackathon ( ‘ hashtag ), maratona hacker dedicata alle Malattie rare, che avrà il suo culmine nell’evento live del 10-11 ottobre alla Leopolda di Firenze, durante il Forum della sostenibilità e delle opportunità nel settore della salute. In vista dell’evento finale di Firenze, l’hackathon è stato preceduto da tre ...

Malattie rare : il caso - "medico dei grandi la mia non sapeva nemmeno scriverla" : Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) - Romina (il nome è di fantasia) ha 34 anni. E' alta 90 centimetri e ha gravi problemi all'apparato scheletrico. La sua è una patologia rara e complicata, la mucopolisaccaridosi di tipo IV, una malattia da accumulo lisosomiale, diagnosticata da bambina. Affrontarla n

Il piccolo Gabry ha trovato il donatore di midollo osseo Il papà : grati a lui fino alla fine Malattie rare : cosa sapere : Gabriele ha due anni ed è l’unico malato in Italia di una rarissima forma di anemia sideroblastica. Il padre: «Il donatore ha già dato la disponibilità: grati a lui fino alla fine»

Invecchiamento precoce - speranze per Malattie rare : italiani scoprono un nuovo meccanismo : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani dell'Ospedale Bambin Gesù e dell'Istituto Superiore di Sanità ha scoperto un nuovo meccanismo genetico che innesca l'Invecchiamento precoce. I ricercatori lo hanno individuato studiando pazienti affetti da una malattia rara caratterizzata da deficit cognitivo.Continua a leggere

Sanofi Genzyme - specializzata in Malattie rare e sclerosi : cambi al vertice in italia : Novità al vertice di Sanofi Genzyme, la divisione di Sanofi in italia specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia