Mafia | depistaggio Borsellino | Scarantino intercettato | ' Mi sento preso in giro'

Mafia : depistaggio Borsellino - Scarantino 'Dovevo parlare subito dopo il mio arresto' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Non sono pentito di quello che ho fatto, anzi dovevo parlare subito dopo il io arresto". E' quanto dice il 4 maggio del 1995 l'ex pentito Vincenzo Scarantino parlando con la cognata al telefono. I due non sanno di essere intercettati. La conversazione è finita nel bro

Mafia : depistaggio Borsellino - ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino - resta mistero (5) : (Adnkronos) - Il 26 maggio 1995 Scarantino tiene la cornetta alzata ma finge soltanto di parlare, come annotano gli investigatori. Perché? Il 10 giugno 1995 Scarantino chiede di parlare con l'avvocato Lucia Falzone, che però gli spiega che servono 15 giorni per potere avere un colloquio. Poi, sempre

Mafia : depistaggio Borsellino - ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino - resta mistero (3) : (Adnkronos) - Lo stesso accade subito dopo, lo stesso giorno, con un telefono cellulare che inizia con il 336. Anch'esso oggi inesistente. Il numero con il prefisso di Caltanissetta viene ricomposto all'indomani ma stavolta non risponde nessuno. Quel giorno stesso chiama a Palermo il numero della Sq

Mafia : depistaggio Borsellino - ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino - resta mistero (2) : (Adnkronos) - Sono due i magistrati indagati dalla Procura di Messina, Annamaria Palma e Carmelo Petralia, che devono rispondere di calunnia aggravata in concorso. Sono tre, invece, i poliziotti sotto processo a Caltanissetta, sempre per calunnia in concorso. Si tratta di Mario Bo, Michele Ribaudo e

Mafia : depistaggio Borsellino - ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino - resta mistero (4) : (Adnkronos) - Nella scorsa udienza, un poliziotto che si occupava delle intercettazioni, ha fatto per la prima volta la rivelazione che gli venne "ordinato" di "staccare la registrazione di Vincenzo Scarantino perché il collaboratore doveva parlare con i magistrati". Una rivelazione choc che ha sorp

Mafia : depistaggio Borsellino - poliziotti imputati non rispondo ai pm Messina : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti ai pm di Messina, i tre poliziotti sotto processo per il presunto depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che prestavano servizio nel pool che indagava sulla strage

Mafia : depistaggio Borsellino - poliziotti imputati non rispondo ai pm Messina : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti ai pm di Messina, i tre poliziotti sotto processo per il presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che prestavano servizio nel pool che indagava sulla strage di via D’Amelio, dovevano essere sentiti oggi pomeriggio nell’ambito dell’inchiesta aperta dal Procuratore di ...

Mafia : depistaggio Borsellino - oggi interrogatori poliziotti a Messina : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - Saranno interrogati questa mattina dalla Procura di Messina i tre poliziotti sotto processo per il presunto depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che prestavano servizio nel pool che indagava sulla strage di via D’Amelio

Mafia : depistaggio Borsellino - ex questore 'Scarantino cambiava sempre versione' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - L'ex pentito Vincenzo Scarantino "dava sempre versioni differenti". A dirlo in aula è Vincenzo Ricciardi, ex questore di Bergamo, nel corso del controesame al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via d'Amelio. Sul banco degli imputati tre poliziotti,

Mafia : Pg Borsellino quater - 'trovare chi ha mosso fili per colossale depistaggio indagini' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "I magistrati devono continuare a raccogliere prove certe di responsabilità penali che consentano di addivenire a sentenze definitive di condanna per tutti coloro, anche in ipotesi esterni a Cosa nostra, che possono avere concorso, a qualunque titolo, e per qualsivogli

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trovare chi ha mosso fili per colossale depistaggio indagini’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “I magistrati devono continuare a raccogliere prove certe di responsabilità penali che consentano di addivenire a sentenze definitive di condanna per tutti coloro, anche in ipotesi esterni a Cosa nostra, che possono avere concorso, a qualunque titolo, e per qualsivoglia scopo, alla realizzazione della strage di via D’Amelio e che, successivamente ai tragici eventi, possono avere mosso i ...

Mafia : depistaggio Borsellino - il giallo del telefono di Scarantino : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Diventa un giallo la presenza del telefono fisso nell'abitazione dell'ex pentito Vincenzo Scarantino di San Bartolomeo a Mare, in Liguria, dove era stato trasferito quando aveva iniziato a collaborare con la giustizia dopo le stragi mafiose. Nella deposizione di oggi al

Mafia : depistaggio Borsellino - il giallo del telefono di Scarantino : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – Diventa un giallo la presenza del telefono fisso nell’abitazione dell’ex pentito Vincenzo Scarantino di San Bartolomeo a Mare, in Liguria, dove era stato trasferito quando aveva iniziato a collaborare con la giustizia dopo le stragi mafiose. Nella deposizione di oggi al processo sul depistaggio della strage di via D’Amelio, a differenza di quanto detto nel 2013 nel processo a Salvatore ...

Mafia : depistaggio Borsellino - riprende processo a Caltanissetta : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - riprende davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Alla sbarra, tutti e tre presenti, il funzionario di Polizia Mario Bo’, gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di co