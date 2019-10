Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Mario Oliverio è indigeribile. Stefano Bonaccini anche. La vecchia classe dirigente Pd dellae dell’Romagna “ha fattodanni, non possiamo allearci con loro”. Dopo oltre tre ore di riunione tra Luigi Di Maio e i parlamentari regionali viene fuori uno stop netto a qualsiasi tipo di accordo sul territorio con il partito di Nicola Zingaretti. Ma detto ciò, i deputati e i senatori continuano a chiedere al capo politico più coinvolgimento nelle decisioni: “Luigi, non possiamo affidarci all’improvvisazione come abbiamo fatto in Umbria. Bisogna tornare nelle piazze e sui territori”.E con questo spirito arriva anche il post dirompente di Nicola Morra, calabrese doc, presidente della commissione Antimafia: “Se dobbiamo correre, ancora una volta, per testimoniare la nostra esistenza, io non ci sto”. A costo ...

Luca_Luciani72 : RT @HuffPostItalia: M5s balla da solo in Emilia e Calabria - HuffPostItalia : M5s balla da solo in Emilia e Calabria - Pietro01164944 : Altra balla colossale che il sud dichiara il 60%in meno del Trentino è una fake come i dati dei Num degli sbarchi o… -