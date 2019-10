L’uomo del labirinto mostra i limiti dell’americanizzazione del cinema italiano

L’uomo del giorno – Buon compleanno Edwin van der Sar - la parabola discendente alla Juve tra errori e papere [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l‘Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in particolar modo delle statistiche. E’ il compleanno del portiere Edwin van der Sar, opinioni altalenanti sulla carriera dell’ex estremo difensore della Juventus tra stagioni positive ed altre rovinate da papere anche clamorose. E’ il secondo calciatore con il maggior numero di ...

A Orta Nova è caccia al killer - centinaia di carabinieri braccano Cristoforo Aghilar - L’uomo che ammazzato brutalmente nel pomeriggio di oggi la madre dell’ex fidanzata : Una gigantesca caccia all’uomo in queste ore è in atto a Orta Nova. centinaia di carabinieri stanno braccando il 36enne pregiudicato Cristoforo Aghilar sospettato di aver brutalmente ucciso nel pomeriggio di oggi, Filomena Bruno, la madre della sua ex. l’uomo è evaso dai domiciliari da qualche settimana e nel primo pomeriggio di oggi ha assassinato la madre dell’ex fidanzata, una donna di 53 anni che aveva l’unica colpa di non aver ...

Daniele Silvestri in tour - la favola delL’uomo col Megafono coi suoi ossimori compie 25 anni (foto e video) : Con due anteprime romane, è partita l'avventura di Daniele Silvestri in tour nei palazzetti, per la prima volta in carriera dopo aver calcato i palcoscenici di club, teatri, auditorium e piazze in 25 anni di carriera. Proprio per festeggiare questo traguardo arriva la tournée nei palasport per l'album La Terra Sotto i Piedi, un lavoro maturo, contemporaneo e necessario per temi e capacità di analisi dei nostri tempi, musicalmente coerente ...

Bimbo porta tutti i soldi che aveva messo da parte a un senzatetto - la reazione delL’uomo però è inaspettata : Un Bimbo di 9 anni era riuscito nel tempo a risparmiare un po’ di euro con intenzione di spenderli per qualcosa di utile. Il piccolo però era rimasto molto toccato dalla presenza vicino casa di un mendicante. Così un giorno ha deciso di compiere un gesto bellissimo, donare tutti i suoi risparmi, circa 50 euro, al mendicante. Il piccolo aveva ricevuto quei soldi come dono per il suo compleanno e in regalo per le festività e aveva ...

Cadavere ritrovato nelle acque di un porto in Sicilia : è mistero sull’identità delL’uomo : Il Cadavere di un uomo dell’apparente età di 60 anni è stato ripescato intorno a mezzogiorno di oggi nella acque del porto piccolo a Siracusa. Alcuni passanti hanno avvistato il corpo che galleggiava e hanno avvertito la polizia. Sul posto è giunto il personale della Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118, oltre al sostituto procuratore Marco Dragonetti ed al medico legale. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che ancora ...

Jeff Bezos - il Ceo di Amazon non è più L’uomo più ricco del mondo nella classifica di Forbes : Jeff Bezos non è più l’uomo più ricco del mondo. A stabilirlo è la classifica stilata da Forbes in tempo reale nel corso delle negoziazioni di Borsa, secondo cui il ceo di Amazon ha perso la vetta giovedì quando le azioni del suo colosso dell’e-commerce sono precipitate a Wall Street, arrivando a perdere il 7%, portando la fortuna di Bezos a “soli” 103,9 miliardi di dollari. Così ora l’uomo più ricco del mondo è ...

Morto a 114 anni L’uomo più vecchio del mondo : Gustav Gerneth aveva appena compiuto gli anni : Gustav Gerneth, nato nel 1905, viveva in un piccolo borgo a ovest di Berlino. Nel 2016 era diventato l’uomo più anziano della Germania e dopo la scomparsa del giapponese Masazo Nonaka aveva conquistato anche il “titolo” di uomo più vecchio del mondo. Non rinunciava mai al suo dolce preferito: il Frankfurter Kranz, fatto quasi completamente di burro.Continua a leggere

Ancelotti L’uomo cui piace l’odore del napalm al mattino : Napoli aveva bisogno di lui. Lo sapeva, lo sa. E proprio perché lo sa, si ribella con tutte le proprie forze. Fa finta che non sia così. Prova a sminuirlo. Perché troppo grande sarebbe il dolore in caso di insuccesso. Napoli è fatta così. Ha avuto bisogno del più forte calciatore di tutti i tempi per vincere. In cuor suo, sente che non accadrà più. In cuor suo, sa che abbiamo bisogno di un uomo che si scalda quando sale la tensione. Che quando ...

L’uomo che ha reso Westminster il parlamento più pop del mondo : John Bercow (foto: Dan Kitwood/Getty Images) È uno dei lavori più ambiti del Regno Unito da oltre 600 anni, ma solo di recente ha fatto irruzione nel pantheon della cultura pop. Il merito (o il demerito, a sentire i non pochi detrattori) è del suo ultimo interprete, John Bercow, e di quel “order” urlato a squarciagola nelle aule di Westminster, che dopo 9 anni di servizio potranno infine godersi il meritato riposo. Il parlamento inglese ha ...

Scacchi : Magnus Carlsen - L’uomo invincibile. Il Campione del Mondo raggiunge le 101 partite senza sconfitte : In molti dicevano che la striscia di 100 partite senza sconfitte del cinese Ding Liren sarebbe stata difficile da vedere per un bel po’ di tempo. Magnus Carlsen, il Campione del Mondo, il vanto di un’intera nazione che è la Norvegia, semplicemente ha voluto dimostrare, al FIDE Grand Swiss, di poterlo superare. E ci è riuscito: con la patta di oggi contro l’armeno Levon Aronian, infatti, Carlsen è arrivato a quota 101 incontri ...

Italia sì - la supertiste della Costa Concordia : “Vorrei abbracciare la famiglia delL’uomo che mi ha salvato la vita” : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell’isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vittime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, aveva solo trent’anni e non sapeva nuotare. Prima di morire si è reso però protagonista di un atto di eroismo, raccontato per la prima ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È L’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

L’uomo che ha raccontato l’orrore delle prigioni americane : Veduta di una sezione di Alcatraz, New York (foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images) Che cosa succede realmente in un carcere? In che condizioni vivono i detenuti? Vengono garantiti i diritti costituzionali? “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, hanno scritto i padri costituenti all’articolo 27. In maniera analoga, anche l’VIII ...

L’uomo del giorno – Julio Olarticoechea - ‘El Vasco’ campione del mondo con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata oggi a Julio Olarticoechea, portiere argentino vincitore della Coppa del mondo nel 1986 con l’Abiceleste. ‘El Vasco’ (il basco), così era soprannominato, compie 61 anni. Una carriera quasi interamente in patria, con l’unica parentesi francese del Nantes nel 1987. Inizia nel Racing Club, squadra con cui matura una certa esperienza (ben ...