Lui precipita dal cavalcavia e muore | lei è ferita | Mi ha picchiata perché volevo

Manda un sms al suo ex perché vuole ricontrarlo - Lui non le risponde e lei si precipita a casa sua - trova il ragazzo con un’altra e le sfigura il viso : Una ragazza di 27 anni, Krystina Joe Rivera, di 27 anni mamma di due piccoli bambini, aveva voglia di rivedere un suo ex al quale era rimasta molto legata. La donna ha inviato al ragazzo un sms ma lui non ha risposto. Così la giovane donna ha deciso di fargli una sorpresa, si è recata a casa di lui ha suonato alla porta e si è trovata di fronte a una scena molto imbarazzante. Il ragazzo era in intima compagnia di un’altra ...