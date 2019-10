L' Ue lancia l' allarme | online ancora tanta disinformazione

Conte lancia allarme - l’Inter pensa già al mercato : Individuare gli adeguati rinforzi e investire sul mercato di riparazione per ampliare una rosa decimata dagli infortuni. E' quanto chiesto alla societa' nerazzurro da Antonio Conte, in modo diretto, al termine della sfida pareggiata contro il Parma che non ha permesso all'Inter il sorpasso sulla Juventus e la riconquista della vetta della classifica. Un pareggio che mantiene invariata la corsa al vertice ma che, secondo l'allenatore, e' anche un ...

Treno a fuoco in una galleria in Campania - passeggero lancia l’allarme : la Protezione Civile simula un incidente per un’esercitazione : Un passeggero del Regionale 37579 Rocca D’Evandro – Venafro si accorge della presenza di fumo nella prima vettura del Treno e aziona il freno di emergenza. Il convoglio si ferma nella galleria Annunziata Lunga nel tratto di linea tra Vairano e Venafro e il personale ferroviario, dopo avere fatto allontanare i viaggiatori in altri vagoni, prova a spegnere con gli estintori di bordo un principio d’incendio che si è sviluppato nel ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Pasta italiana contaminata da insetti : la Commissione Europea lancia l’allarme : Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione Europea ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa per la presenza sul mercato di confezioni di Pasta italiana contaminata da insetti. La segnalazione è partita dalla Danimarca, che il 17 ottobre ha pubblicato l’avviso di sicurezza 2019.3622 dal titolo: “Pasta from Italy infested with insects”, ovvero “Pasta dall’Italia contaminata da insetti“. ...

Carceri : Uilpa lancia allarme sovraffollamento - ‘in Sicilia 13 istituti off limits’ : Palermo, 17 ott. . (Adnkronos) – Sono 6.476 i detenuti che potrebbero essere ospitati nelle Carceri Siciliane la cui popolazione carceraria è invece di 6.496 persone. Di queste 1.124 sono stranieri, 214 donne. Con un organico di polizia penitenziaria a disposizione di 3.726 unità. I dati sono stati resi noti dalla Uil polizia penitenziaria durante una conferenza stampa, a Palermo, in cui il sindacato ha denunciato, ancora una volta, ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord : attenzione ad alluvioni lampo - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Una forte perturbazione in transito sul Nord Italia porterà forte maltempo nella giornata odierna. Ecco gli avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment): livello 2 per parti dell’Italia e per la Francia sudorientale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Livello 1 per Cipro per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

Rita Dalla Chiesa lancia l'allarme terrorismo : Troppo odio contro agenti : Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: "Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: "“Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello ...

Deforestazione Amazzonia - Animal Equality lancia l’allarme : “Situazione gravissima”. “Entro 30 anni - sarà una savana” [VIDEO] : Animal Equality, ong internazionale per la difesa dei diritti degli Animali, ha documentato con immagini girate con i droni la Deforestazione in Amazzonia (in fondo all’articolo) e “il collegamento con l’industria alimentare e gli allevamenti intensivi” e nel diffonderle afferma che “la situazione è ancora gravissima, gli incendi continuano e la crisi climatica si fa sempre più urgente“. A settembre 2019, ...

Usa - media : “Trump chiese di fermare indagini su uomo difeso da Giuliani”. Kievgate - 4 della sicurezza nazionale lanciarono l’allarme : Un altro favore, un altro episodio di uso improprio del ruolo di presidente degli Stati Uniti da parte di Donald Trump. Lo denunciano Bloomberg e il Washington Post che parlano di una richiesta del tycoon, datata 2017, all’allora segretario di stato Rex Tillerson di lavorare ad un “accordo diplomatico” per fermare il procedimento penale nei confronti di Reza Zarrab, un commerciante d’oro turco-iraniano accusato di corruzione e difeso ...

Unicef lancia l'allarme giovani inattivi in Italia il record Europeo : Unicef lancia l'allarme giovani inattivi in Italia il record Europeo.Secondo gli ultimi dati Istat, al 2018, in Italia i giovani inattivi sono tanti

Trieste - il Sap lancia l'allarme : Noi vittime di balordi : Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap): "Abbiamo bisogno di maggiori tutele". "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia dei due colleghi uccisi questo pomeriggio a Trieste. Siamo addolorati". Lo dichiara Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), commentando quanto avvenuto nella questura di Trieste questo pomeriggio.\\ Secondo le prime ricostruzioni, due ...

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Alarm Phone lancia nuovo allarme : "Persi contatti con barcone con 32 migranti a bordo" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, il network telefonico che proprio poche settimane fa annuncia di aver ricevuto, in questo ...