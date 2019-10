Ludovica Valli | il suo dramma a Vieni da me | “Mio padre è…”

Fonte : lanostratv

Ludovica Valli da Caterina Balivo a Vieni da me, parla di suo padre e rivela: "E' uno sconosciuto" Ludovica Valli è stata oggi ospite a Vieni da me, ha parlato della sua vita e del suo libro appena uscito (Di troppo cuore, ndr). In occasione della Giornata Mondiale di Internet, Caterina Balivo ha deciso di intervistare una delle influencer più famose d'Italia e di sapere qualcosa in più su Ludovica Valli, che ha vissuto – come ha anche raccontato nel libro-biografia – tanti momenti difficili. Tra questi, l'assenza del padre, che ha lasciato sua madre Sandra quando Ludovica era ancora piccola e che non ha più rivisto. A tal proposito, la Valli ha dichiarato: "L'assenza di mio padre mi ha segnata. Ne sto risentendo adesso. Anche se mi imbarazza parlarne, lui per me è uno sconosciuto." Ludovica Valli ha dichiarato nel programma del pomeriggio di Rai1

