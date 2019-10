Luca Sacchi | le telefonate che inguaiano Anastasiya Tutti i dubbi del racconto della

Roma - omicidio di Luca Sacchi - la Lega all'attacco : Capo della Polizia pronto a querelare : Un caso di cronaca nera, l'omicidio del personal trainer Romano 24enne Luca Sacchi, è diventato una questione politica con possibili conseguenze giudiziarie. Il Capo della Polizia, dott. Franco Gabrielli, non esclude di adire a querele in quanto alcuni rappresentanti della Lega lo hanno accusato di aver usato parole inadeguate in merito al ragazzo freddato con un colpo di revolver lo scorso mercoledì sera. Due 21 enni, indagati per l’omicidio, ...

Omicidio Luca Sacchi : l'autopsia ha escluso presenza di droga nel corpo. Lo zaino della fidanzata ritrovato vicino al Gra : “Oggi l’autopsia ha escluso la presenza di droga nel corpo di Luca”. A dirlo all’agenzia di stampa all’Agi, l’avvocato Armida Decina, il legale della famiglia di Luca Sacchi, ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì davanti al John Cabot, pub in zona Appio, a Roma.Per l’Omicidio sono stati arrestati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo gli esami clinici effettuati per ...

Omicidio Luca Sacchi - la famiglia scarica la fidanzata Anastasiya : «Impossibile difenderla». Buchi nel suo racconto : L?Omicidio di Luca Sacchi è sempre più un mistero: il racconto della fidanzata Anastasiya avrebbe troppi Buchi e incongruenze, il che avrebbe portato la famiglia di Luca a...

Omicidio Luca Sacchi - l'ipotesi : Nello zaino 35mila euro per la cocaina : Sembra sempre più plausibile che dietro la morte di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne ucciso da un colpo di pistola alla nuca, fuori da un pub di Roma, ci sia una compravendita di droga. Secondo quanto riporta la Stampa, però, i giovani potrebbero aver cercato di comprare cocaina, non marijuana, come si pensava in un primo momento. Sarebbe questa la pista seguita dagli inquirenti. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal ...

Omicidio Luca Sacchi - i genitori : «Difficile difendere Anastasia» : Hanno pianto insieme il primo giorno quando i medici dell?ospedale San Giovanni non hanno potuto far altro se non dichiarare la morte cerebrale di Luca Sacchi. Poi è arrivata la...

Omicidio Luca Sacchi - la versione di Del Grosso : «L’ho colpito alla testa per errore. Non volevo ucciderlo» : L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata sabato scorso ai due giovani di Casal Monastero accusati di concorso in Omicidio e rapina. Il gip: «Per Pirino e Del Grosso misura proporzionata ai fatti gravissimi»

Luca Sacchi - il testimone : «Lui ha spinto l'aggressore - poi lo sparo. Anastasia colpita con una mazzata». Per l'autopsia fatale il colpo alla testa : Omicidio di Luca Sacchi, parla il testimone: «Lui ha spinto l'aggressore, poi lo sparo. Anastasia colpita con una violenta mazzata alla testa prima...

Omicidio Luca Sacchi : Anastasiya sarebbe giunta dopo lo sparo - rischia di essere indagata : Sembrava una rapina finita in tragedia ed invece, dietro la morte di Luca Sacchi, personal trainer ucciso da un colpo di pistola davanti ad un pub di Roma, potrebbe esserci ben altro. Anastasiya Kylemnyk, fidanzata del 25enne, non sarebbe stata aggredita mentre era con lui, ma sarebbe arrivata dopo lo sparo. Per l'Omicidio del giovane, nei giorni scorsi, sono stati arrestati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due ventenni romani. Anastasiya ...

Luca Sacchi - 'ANASTASIYA ARRIVATA UN MINUTO DOPO'/ Del Grosso 'non volevo uccidere' : LUCA SACCHI, dubbi sulla versione della fidanzata Anastasiya Kylemnyk 'sul posto un MINUTO DOPO': i gip 'per i due indagati c'era pericolo di fuga'.

Valerio Del Grosso : "Non volevo uccidere Luca Sacchi - è stata colpa del rinculo dell'arma" : “Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa”. È quanto raccontato da Valerio Del Grosso, accusato dell’omicidio di Luca Sacchi, ad alcuni amici la sera dopo il delitto avvenuto fuori ad un pub di Roma il 23 ottobre scorso. Le parole di Del Grosso sono riportate da alcuni testimoni citati nell’ordinanza cautelare del gip.In particolare un teste ha confermato di “avere ...

Omicidio Luca Sacchi : i killer non erano soli : Dalle indagini emergono nuovi dettagli sull’Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo che avrebbe difeso la fidanzata dopo un’aggressione per una tentata rapina. Dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di un negozio di tatuaggi in via Franco Bartoloni emerge chiaramente che non vi sia stato il tempo per una colluttazione. Da quando la Smart di Del Grosso e Pirino spunta in via Mommsen e lo sparo passa solo un minuto: troppo poco ...

Chef Rubio e il suo nuovo cinguettio - “So di chi è la colpa dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma” : Lo Chef Rubio, molto attivo in questi ultimi giorni sui social, ha voluto dire la sua anche sull’omicidio del giovane Luca Sacchi avvenuto a Roma e più in generale dello stato di degrado in cui versa Roma in questi ultimi anni. Lo Chef Rubio si è reso protagonista in questi giorni di durissime polemiche a colpi di tweet con Matteo Salvini questa volta ha voluto parlare della situazione catastrofica di Roma e dell’omicidio, ormai ...

Luca Sacchi - il giudice : “Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere. La fidanzata Anastasiya è stata aggredita con la mazza da baseball” : Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere Luca Sacchi. Lo afferma il gip di Roma, Corrado Cappiello, nelle otto pagine di ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del 21enne romano e del suo sodale, Paolo Pirino, accusati dell’omicidio del 24enne avvenuto mercoledì sera nel quartiere capitolino di Colli Albani. Si legge nel provvedimento che “Del Grosso ha spontaneamente dichiarato che la sua intenzione non era quella di uccidere”, tuttavia ...