Louis Tomlinson è ancora arrabbiato con Zayn Malik per aver lasciato gli One Direction

Louis Tomlinson in concerto a Milano a marzo : tutto quello che c'è da sapere sui biglietti : YESSA!

Louis Tomlinson a Milano nel 2020 - con l’album Walls un unico concerto in Italia : A gennaio Louis Tomlinson rilascerà il suo primo progetto discografico da solista e poi arriverà in Italia per un unico concerto al Fabrique di Milano. La data è quella dell'11 marzo 2020 e i biglietti saranno disponibili in prevendita al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita in esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre. Successivamente, i biglietti saranno disponibili in prevendita su ...

Louis Tomlinson : il suo primo album solista "Walls" uscirà a gennaio 2020 : Finalmente!

Louis Tomlinson : il suo primo album solista si intitolerà "Walls" : Ecco quando uscirà

Album solista per Louis Tomlinson - Walls arriva nel 2020 : Mentre Harry Styles e Niall Horan pensano già al secondo Album di inediti da solisti, Louis Tomlinson sta ancora lavorando al primo. Con la pausa degli One Direction, ogni componente si sta dedicando ai rispettivi progetti solisti e mentre Niall Horan e Harry Styles sono stati i primi a intraprendere tournée mondiali dopo aver pubblicato un disco, le attività promozionali di Louis Tomlinson da solista si sono fatte attendere. Il 2020 ...

Liam Payne ha rivelato che lui e Louis Tomlinson si odiavano nei primi tempi degli One Direction : What?!

Louis Tomlinson : il significato del finale del video di "Kill My Mind" è esattamente quello che stai pensando : Puoi fare i salti di gioia

Louis Tomlinson - la sorella Félicité è morta per overdose : Louis Tomlinson, morta la sorella Felicit La sorella minore di Louis Tomlinson, Félicité Grace Tomlinson, è venuta a mancare all’età di 18 anni. La ragazza è stata trovata morta nel suo appartamento a Londra. Sei mesi dopo la tragica scomparsa, l'autopsia ha sentenziato. Félicité, sorella appena 18enne di Louis Tomlinson, cantante One Direction, è morta per un'accidentale ...

Louis Tomlinson - la sorella del cantante degli One Direction non si è suicidata : “È morta per overdose” : Félicité Tomlinson, la sorella del cantante degli One Direction, Louis, non si è suicidata ma è morta a causa di un’overdose di cocaina, Xanax e Oxicodone. È questa la conclusione a cui è giunta la polizia dopo mesi di indagini, come riferisce il Mirror. La ragazza aveva 18 anni ed era stata trovata morta nel suo appartamento: secondo il coroner a causarne la morte è stato un attacco di cuore “accidentale”, provocato da un ...

Louis Tomlinson : fuori ora la nuova canzone "Kill My Mind" - ecco cosa ne pensano i fan : In loop