 Lo stress nella maggioranza dopo il voto in Umbria

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Giuseppe Conte cerca di tenere la barra dritta il giornoilinche ha segnato un insuccesso per la riproposizione in ambito regionale dellache regge il governo a Roma e chiama i leader di M5s e Pd per una riflessione comune. Ma Pd e M5s valutano l'alleanza giallorossa e tutti guardano alla manovra come banco di prova per una ripartenza, in attesa che le prossime elezioni regionali diano ulteriori segnali sulla volontà popolare. "Siamo partiti da poco, dobbiamo proseguire lungo questo cammino, abbiamo bisogno di maggiore spirito di squadra, più coesione, lavorare con determinazione, i cittadini ci chiedono questo". Per Conte l'orizzonte resta quello della scadenza naturale della legislatura: "Quando nel 2023 ci confronteremo con le elezioni verremo valutati per quello che abbiamo fatto e per le promesse mantenute. Se riusciamo a proseguire ...

