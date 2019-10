Living With Yourself | un po' Fight Club | un po' Il sesto giorno

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Niccolò Sandroni, serie tv con protagonista Paul Rudd, si guarda con piacere e porta sullo schermo uno degli attori più amati dal pubblico, qui in un duplice ruoloè la prima serie tv con protagonista assoluto Paul Rudd, anzi con due Paul Rudd. L’attore è già stato partecipe di serie tv in passato con Friends, Wet Hot Summer ed episodi di alti show televisivi, ma conabbiamo la prima serie tv interamente costruita intorno a lui. Nel nuovo prodotto targato Netflix, l’attore si divide in due ruoli della stessa persona, per essere precisi parliamo di Miles Elliott e del suo clone. Miles ha una vita che va a rotoli: al lavoro non rende più come un tempo, il rapporto con la moglie, causa anche la difficoltà di mettere su famiglia, è al limite della rottura e non ha nemmeno un bell’aspetto, trasandato e con il morale ...

