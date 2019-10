Live Non è la d’Urso | Clizia Incorvaia tuona | “Sono schifezze!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 29 ottobre 2019)furiosa: il duro sfogo dopoNon è la d’Ursoè stata una delle protagoniste della scorsa puntata andata in onda diNon è la d’Urso. La modella, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sua partecipazione al programma. Cosa ha detto?è stata ospite della bella conduttrice partenopea dove ha spiegato più volte, e in maniera chiara, che lei non ha assolutamente tradito il suo ex Francesco Sarcina, in quanto si erano già separati.è stufa di dover ancora leggere articoli che la dipingono come una donna poco rispettosa. Non voglio più leggere certe cose, sono schifezze! Sono bugie, il tradimento è un’altra cosa! Io ero tranquillamente separata! ha specificatodopoNon è la d’Urso.Non è la d’Urso:lancia una ...

