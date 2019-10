Live -Non è la D’Urso | Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina | “Sono sommersa dai messaggi

Live-Non è la D'Urso - Ilona Staller si spoglia in diretta. Panico in studio e Barbara : "Ma che ore sono?" : Ilona Staller, ospite a Live-Non è la D'Urso, ha parlato in studio di suo figlio, Ludwig Koons. Il giovane è infatti sotto accusato di spaccio di droga, dopo che lo scorso 19 ottobre nella camera da letto del figlio di Cicciolina sono stati trovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. L

Live-Non è la D’Urso - Cicciolina si spoglia in diretta. Barbara D’Urso preoccupata : “Che ore sono?” : Ilona Staller, ospite di Barbara D’Urso, ha parlato di suo figlio, Ludwig Koons, con l’obiettivo di difenderlo dalle accuse per spaccio di droga. Lo scorso 19 ottobre infatti, nella camera da letto di Koons, in un appartamento di Roma Nord di proprietà della ex pornostar, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il ragazzo risulta denunciato in stato di libertà ...

Tony Colombo a Live-Non è la d'urso si difende dalle accuse : "Non appartengo alla camorra" - il video : Il cantante neomelodico, ospite nel salotto televisivo di Barbara d'urso, nega ogni contatto con la camorra.

Live-Non è la d’Urso - Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas Peracchi che annuncia : "Procederò per vie legali" : L'attrice ungherese, dopo le accuse rivolte all'ex tronista, non si presenta all'incontro dalla D'Urso.

Ascolti TV | Lunedì 28 ottobre 2019. Montalbano 21.4% - Live – Non è la D’Urso 13% - Report 9% - Stasera Tutto è Possibile 8.4% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Voce di notte ha conquistato 4.615.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.648.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per Morire ha catturato l’attenzione di ...

“Sono la sorella di Elettra Lamborghini”. Il racconto choc di Flavia a Live Non è la D’Urso. Ecco chi è : Ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi, ma ora se ne parla non solo sulle riviste patinate, ma anche sul piccolo schermo, all’interno del salotto di Barbara D’Urso. A Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda lunedì 28 ottobre, è stata ospite Rosalba, la madre di Flavia e presunta ex fiamma di Tonino Lamborghini. Secondo quanto raccontato dalla donna napoletana in diretta tv, l’incontro con l’imprenditore sarebbe avvenuto nella seconda metà ...

Live Non è la d’Urso : Ilona Staller fa un gesto imbarazzante : Ilona Staller a Live mostra il se*o: Barbara d’Urso spiazzata C’è appena stato l’attesissimo scontro tra gli ‘sferati’ e Ilona Staller a Live Non è la d’Urso. Difatti la ex attrice di film per adulti è andata in trasmissione per difendere suo figlio dalle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti, confrontandosi con gli ‘sferati’. E durante questo confronto i toni si sono leggermente accesi con ...

Live Non è la D'Urso - Ilona Staller : "Mio figlio Ludwig è innocente" : Ilona Staller è stata ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso per rispondere alle accuse sul figlio Ludwig, legate riguardo alla recente notizia di cronaca su un bilancino ritrovato sotto una mattonella di casa, con 1 grammo di droga. Per l'ex parlamentare, cinque sfere pronte a discutere con lei:"Moltissime cose non sono così. Mio figlio è innocente, ha peccato di ingenuità quando quel ragazzo gli ha chiesto di ospitarlo qualche ...

Eva Henger non si presenta a Live. D’Urso : “Ne esco perdente” : Live Non è la d’Urso: Eva Henger non si presenta al confronto con Lucas Peracchi Eva Henger era stata invitata da Barbara d’Urso nel suo programma in prime time per poter finalmente chiarire ogni screzio e dissapore con il suo genero Lucas Peracchi, ma la mamma di Mercedesz Henger ha preferito non presentarsi stasera a Live Non è la d’Urso, facendo recapitare una lettera alla conduttrice. Nella lettera, Eva ha specificato di ...