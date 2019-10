LIVE Brescia-Inter | Serie A in DIRETTA | derby lombardo al ‘Rigamonti’

Risultati Serie A - Classifica/ Diretta gol : Brescia avanti al Ferraris! LIVEscore : Risultati Serie A, Classifica: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell’ultimo ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

Risultati Serie A LIVE - 9^ giornata : si gioca Genoa-Brescia : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve, non riesce ad approfittarne l’Inter, contro il Parma finisce 2-2, partita che ha regalato gol e spettacolo. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l’area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato una ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : decollano gli ospiti - ultimi 10' con -18 per i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tanti fischi in questo momento, nonostante sia una partita chiusa molto nervosismo in campo. 29-44 Horton prova a caricare i suoi. 1′ senza canestri. Il terzo quarto forse spacca in maniera definitiva la partita. Brescia continua a non trovare il canestro e negli ultimi minuti finisce lontanissima sul 26-44. 26-44 Sav con l’1/2 su due ao tiri liberi chiude anche il terzo ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : timida reazione dei padroni di casa - ma al 20' è 20-28 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Piccola pausa, a risentirci fra pochi minuti per il proseguo del match. Finisce così un primo tempo davvero bruttino, infuocatosi nell’ultimo minuto quando anche Brescia ha iniziato a far canestro con continuità. Per Brescia servirà tutt’altro ritmo per recuperare lo svantaggio di 8 punti che in questo momento campeggia. 20-28 Jones usa il perno in maniera perfetta e da ossigeno ai ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : primo quarto bruttissimo per Brescia che è nettamente in difficoltà (5-14) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-16 Colson mette in mostra anche le sue qualità in post-basso. 8-14 HORTON! primo canestro di un Bresciano che non sia Abass. Una Brescia troppo brutta per essere vera segna solo 5 punti nel primo quarto, ma non affonda solamente grazie ad una buona difesa. 5-14 2/2 di Colson che torna a segnare dopo una lunga serie di errori. Continua la sagra dei canestri sbagliati sia da una parte che ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : inizia la lotta al Pala Leonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-8 Hamilton muove al meglio il perno, due punti anche grazie al perno. 4′ di basket davvero bruttino, pochi canestri tanti errori anche molto semplici. 2-6 Browne con un gioco di gambe velocissimo arriva facilmente al ferro. 2-4 LAMB! Tripla da distanza Nba. 2-1 1/2 per Lamb ai liberi. 2-0 Subito Abass in penetrazione. Il quintetto di Brescia è Sacchetti, Abass, Vitali, Cain e ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : sfida ostica per i lombardi contro i turchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Brescia-UNICS Kazan – Joventut Badalona-Brescia – Brescia-Cedevita Olimpia Lubiana Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di EuroCup per quel che riguarda la Germani basket Brescia, attesa dal duro ostacolo del Darussafaka. Si tratta di una delle due sfide più complicate per la formazione allenata da ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : sfida ostica per i lombardi contro i turchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Brescia-UNICS Kazan – Joventut Badalona-Brescia – Brescia-Cedevita Olimpia Lubiana Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di EuroCup per quel che riguarda la Germani basket Brescia, attesa dal duro ostacolo del Darussafaka. Si tratta di una delle due sfide più complicate per la formazione ...

Diretta/ Brescia Fiorentina - risultato LIVE 0-0 - streaming : Balotelli pericoloso : Diretta Brescia Fiorentina streaming video tv: risultato live 0-0, formazioni ufficiali partita, valida per 8giornata del campionato di Serie A.