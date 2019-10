LIVE Brescia-Inter 1-2 | Serie A in DIRETTA | la rete di Bisoli riapre i giochi al

LIVE Brescia-Inter 0-2 : Lautaro e Lukaku - Conte vede il primo posto : E' dal girone di ritorno del campionato 200/2001 che il Brescia non batte l'Inter: quel giorno, il 29 aprile, ci pensò Roby Baggio su rigore a regalare i 3 punti alle Rondinelle. In...

72′ Chiusura di Asamoah in fallo laterale. 71′ Verticalizzazione di Candreva su Barella: imprecisa. Alfonso recupera la sfera. 70′ Rimessa laterale per l'Inter nella metà campo offensiva. 68′ Cambio per il Brescia: fuori Gastaldello, dentro Martella. 67′ Salvataggio di Gastaldello che intercetta il centro basso di Candreva per Lukaku. L'inerzia si è ...

59′ Inter alle corde. Cross di Bisoli deviato, Handanovic si tuffa per evitare l'angolo. 57′ Nuovo angolo per il Brescia. De Vrij mette fuori. 57′ Ci prova Balotelli, Godin lo mura. Continua ad attaccare la squadra di Corini. 55′ Angolo ora per il Brescia: parabola di Tonali smanacciata da Handanovic. Raccolgono la respinta Romulo e Donnarumma, con ...

53′ Suggerimento per Donnarumma in profondità: l'attaccante non se la sente di calciare facendo scivolare, purtroppo per lui, la palla in fallo di fondo. 52′ Ritmo e intensità più elevati in questo secondo tempo. Ora fallo di Mangraviti su Lautaro Martinez. Respira l'Inter. 49′ MISCHIA NELL'AREA INTERISTA: DONNARUMMA CI prova DA TERRA…Handanovic COMPIE ...

In un primo tempo molto combattuto ma con poche occasioni da gol, l'Inter riesce a portarsi in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez che buca un incolpevole Alfonso usufruendo – sul suo tiro verso la porta – della deviazione di Cistana. 45+2′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: BRESCIA 0-1 INTER 45+1′ Ammonito Mateju per un intervento in ritardo su ...

31′ Avvitamento di Gagliardini in area di rigore: il centrocampista però non trova lo spazio per colpire e fare male. Il suo colpo di testa, debole, termina a molti metri di distanza dalla porta difesa da Alfonso. 30′ Scocca la mezz'ora. 28′ Punizione per il Brescia in zona offensiva, con Mangraviti che prova non riesce a deviare nè verso la porta nè verso il centro ...

10′ Partita bloccata in queste prime fasi. Al momento latitano le occasioni. 8′ Corner per l'inter: fallo di Gagliardini su Balotelli. L'arbitro ravvisa la scorrettezza. Il Brescia riparte dal basso con una punizione. 7′ Candreva prova una sgroppata sulla fascia, Romulo lo chiude in out. 6′ Molto attento il Brescia nella fase difensiva. Lautaro fatica per ...

h 20.58 Inno della Serie A, strette di mano, foto di rito e sorteggio: pochi minuti all'inizio del match. h 20.55 Ingresso sul rettangolo di gioco per Brescia e Inter atmosfera caldissima all'interno dello stadio. h 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultimissime indicazioni da Corini, sul fronte Brescia, e Conte, sul fronte Inter. h 20.45 Riuscendo ad imporsi al "Rigamonti", i nerazzurri – che oggi giocheranno in maglia nera – volerebbero almeno per una sera in testa alla classifica a quota 25 punti superando la Juventus, che domani sarà impegnata nella ...

h 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultimissime indicazioni da Corini, sul fronte Brescia, e Conte, sul fronte Inter. h 20.45 Riuscendo ad imporsi al "Rigamonti", i nerazzurri – che oggi giocheranno in maglia nera – volerebbero almeno per una sera in testa alla classifica a quota 25 punti superando la Juventus, che domani sarà impegnata nella ...

h 20.30 I padroni di casa e gli ospiti hanno iniziato le operazioni di riscaldamento sul terreno di gioco h 20.02 Arrivano le formazioni ufficiali del match: BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Balotelli, A. Donnarumma. All Corini INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, ...

LIVE Brescia-Inter - Serie A in DIRETTA : derby lombardo al 'Rigamonti'
Il programma di Brescia-Inter – Le probabili formazioni di Brescia-Inter – La presentazione del 10° turno 
Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brescia-Inter, match valido per il turno infrasettimanale (decima giornata) del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte sono reduci dal pari interno contro il Parma. Un'occasione sprecata dalla Beneamata ...