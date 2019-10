LIVE Brescia-Inter 0-0 | Serie A in DIRETTA | squadre che si studiano in questa prima fase

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10′ Partita bloccata in queste prime fasi. Al momento latitano le occasioni. 8′ Corner per l’: fallo di Gagliardini su Balotelli. L’arbitro ravvisa la scorrettezza. Ilriparte dal basso con una punizione. 7′ Candreva prova una sgroppata sulla fascia, Romulo lo chiude in out. 6′ Molto attento ilnelladifensiva. Lautaro fatica per ora a trovare spazio. I padroni di casa recuperano la palla. 4′ Girata di Lukaku di testa sul cross di Barella: palla fuori. 3′ Cross di Candreva per Lukaku: Gastaldello fa buona guardia. 1′ SI COMINCIA! E’ ILA MUOVERE IL PRIMO PALLONE. h 20.58 Inno dellaA, strette di mano, foto di rito e sorteggio: pochi minuti all’inizio del match. h 20.55 Ingresso sul rettangolo di gioco peratmosfera ...

