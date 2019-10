LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio tedesco a metà

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-47 TRIPLA DI CINCIARINI! Due minuti alla fine del terzo quarto. 49-44 Gioco da tre punti di Thiemann. 46-44 Tripla di Giedraitis, la quarta per lui nella partita. 43-44 La fotocopia del canestro precedente. Rodriguez assist e canestro di Scola. Timeout per. Tre minuti a fine terzo quarto. 43-42 Rodriguez inventa e Scola esegue con l’appoggio al vetro. 43-40 Grande azione di, che libera Roll tutto solo. Tripla dell’americano. 43-37 Giedraitis ruba palla e schiaccia in contropiede in solitaria. 41-37 Tripla di Siva. 38-37 Dentro anche il libero del lituano. 38-36 Gudaitis segna con il fallo di Nnoko. 38-34 RODRIGUEZ! Risponde subito il Chacho. 38-31 Purtroppo arriva la tripla di Sikma 35-31 Grande movimento in post di Scola esul -4. 35-29 TRIPLA DI ROLL! 35-26 I primi due punti del secondo tempo ...

