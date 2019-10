LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese a metà

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-67 Due liberi per Giedraitis. Quattro minuti alla fine. 59-67 NEDOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC! Il serbo non si ferma più! Quarta tripla etorna sul +8. 59-64 Tripla incredibile di Sikma. Un canestro veramente pazzesco. 56-64 Gudaitis con un tap in fondamentale in attacco. Sempre Nedovic a prendersi anche lo sfondamento di Nnoko. Sei minuti alla fine della partita. 56-62 NEDOVIIIIIIIIIC! TRIPLAAAAAA! 56-59 Piazzato dentro l’area di Tarczewski. 56-57 Dentro tutti i tre liberi di Siva. Tre liberi per Siva per il fallo di Nedovic sul tiro. 53-57 Tripla di Siva. L’torna sul -4. 50-57 NEDOVIC! TRIPLAAAAA! 50-54 Un libero di Tarczewski ad aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO QUARTO! Bella reazione diin questi dieci minuti, con la squadra di Messina che ha segnato 27 punti in questo quarto. Giedraitis ...

