LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese a metà

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-11 Ancora una tripla per. Stavolta Siva brucia la retina dall’arco. Timeout nella partita. Stoppata sensazionale di Micov su Giedraitis, purtroppo dopo arriva l’infrazione di passi di Scola. 6-11 Scola lavora da maestro in post. 6-9 Tripla ancora dell’con Schneider. 3-9 Due liberi di Scola. Sei minuti a fine primo quarto. 3-7 Tripla di Giedraitis. 0-7 Scola per due volte strappa il rimbalzo offensivo e alla fine trova il tap in vincente. 0-5 Bravo Tarczewski a lavorare in post e ad appoggiare al vetro. 0-3 Dentro anche il libero supplementare. 0-2 Subito il Chacho! Canestro con fallo di Sikma per Rodriguez. 20.01: SI COMINCIA! Primo pallone per. 19.58: Questi i quintetti titolari: Siva, Giffey, Sikma, Giedraitis, Nnoko.: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski. 19.54: E’ il ...

MatteoMarchini5 : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: esame di maturità tedesco per i lombardi… - zazoomnews : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: esame di maturità tedesco per i lombardi - #Berlino-O… - Pianeta_Basket : LIVE EL - Alba Berlino-Olimpia Milano, la diretta testuale -