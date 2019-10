LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : esame di maturità tedesco per i lombardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Alba Berlino e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valido per la quinta giornata di Eurolega 2018-2019. Per la prima volta in questa stagione si affronta un doppio turno nella massima manifestazione europea per club: tutti i 18 club impegnati torneranno in campo, infatti, giovedì e venerdì per il sesto turno. Per ...

Ascolti TV | Lunedì 28 ottobre 2019. Montalbano 21.4% - LIVE – Non è la D’Urso 13% - Report 9% - Stasera Tutto è Possibile 8.4% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Voce di notte ha conquistato 4.615.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.648.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per Morire ha catturato l’attenzione di ...

LIVE-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Francesca De André : "Il tuo unico talento è sputt***" : Nella puntata di Live-Non è la D'Urso andata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell'Uno contro tutti. Tra i cosiddetti "sferati", ad accendere la luce rossa, l'ex gieffina Francesca De Andrè. "Io ti ho sempre stimata", ha esordito Fra

LIVE Non è la D’Urso - Alba Parietti contro Francesca De Andrè : “L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia” : “L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia“. Non si trattiene Alba Parietti nel botta e risposta con Francesca De Andrè nella quinta puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica. Il battibecco nasce durante il gioco “Uno contro tutti” in cui la Parietti è protagonista con Asia Argento. Ad accendere la luce rossa è proprio la nipote del cantautore più famoso d’Italia. Un ...

Alba Parietti - Franco Oppini a LIVE : “Se mi interrompi me ne vado” : Franco Oppini ad Alba Parietti: “La gente capirà perché ho divorziato da te” Si è aperta con un annuncio doloroso, la puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso, per poi continuare con i vip che riescono a parlare con le persone defunte, con le confessioni choc di Clizia Incorvaia e Sara Tommasi, per poi approdare ad Alba Parietti e Asia Argento contro cinque feroci sfere rosse. In una di queste Alba Parietti si è ...

LIVE-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Aida Nizar : "Gallina starnazzante senza rispetto né argomenti" : Nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, l'opinionista Alba Parietti, presente nello studio di Canale 5 per il confronto delle sfere con la politica Giorgia Meloni, è rimasta sconcertata dall'atteggiamento dell'altra 'sferata', Aida Nizar. "Ha rovinato tutto, è una gallina starnazzante", ha eso

LIVE - Non è la D'Urso - Aida Nizar interrompe Giorgia Meloni e Alba Parietti si arrabbia : "Stai rovinando questo spazio!" : Aida Nizar ha partecipato al dibattito di Live - Non è la D'Urso che ha visto come protagonista la politica Giorgia Meloni.L'ex concorrente del Grande Fratello 15 aveva un "conto in sospeso" con la leader di Fratelli d'Italia che, quando la Nizar balzò agli onori delle cronache per i bagni che fece in due fontane storiche di Roma, la Fontana di Trevi e la Fontana dei Quattro Fiumi, propose per lei, un anno di lavori socialmente utili.prosegui ...

Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei - paura all’alba a Napoli e Pozzuoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito pochi minuti fa l’area dei Campi Flegrei. paura all’alba tra Napoli e Pozzuoli. NonLa scossa è stata di magnitudo 2.2 ad appena 2.3km di profondità e si è verificata alle 07:08 con epicentro a Pisciarelli. Soprattutto nell’area epicentrale, la popolazione s’è impaurita scendendo in strada. Fortunatamente non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei, ...

