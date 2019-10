LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | 78-81 | vittoria importante

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAADESSO E’ FINITA PER DAVVERO!espugna anchedell’, che ottiene il quarto successo consecutivo in. 78-81 Dentro entrambi i liberi di Rodriguez. C’è un decimo di secondo ancora da giocare. Rodriguez va in lunetta.ha vinto questo è sicuro. Adesso bisogna capire solo se il Chacho va in lunetta o no. LA PARTITA E’ FINITA! Gli arbitri stanno vedendo se c’è un fallo su Rodriguez prima del suono della sirena. 78-79 Incredibile canestro di Hermannsson. 75-79 Dentro entrambi i liberi di Rodriguez! Subito fallo su Rodriguez. Il Chacho va in lunetta. Timeout ora per. Mancano sei secondi. 75-77 Siva trova la penetrazione e segna due comodi punti. Timeout per l’. 73-77 Anche il secondo finisce dentro! 73-76 Dentro il primo del ...

