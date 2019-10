L' Inter si gode il fatturato e ora riparte da Brescia

Allegri - si gode la Serie A da spettatore : “non mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Inter? Con Conte è da scudetto” : Dopo l’addio alla Juventus, scelta della quale spiega di non essersi pentito, Massimiliano Allegri si gode la Serie A da spettatore: l’ex allenatore bianconero promuove l’Inter come candidata per lo scudetto Dopo diversi anni di intenso lavoro in panchina, Massimiliano Allegri si gode un po’ di meritato relax lontano dai campi da gioco. L’ex allenatore della Juventus guarda il calcio da spettatore, godendosi ...