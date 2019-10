Lieto fine per nonna Peppina | sfrattata dopo il terremoto | cade l’accusa di abuso edilizio

Terremoto Centro Italia : “Non è un abuso edilizio” - Lieto fine per nonna Peppina : Agata non trattiene l’entusiasmo per il lieto fine di una vicenda molto lunga. “Ci ritroveremo nella casetta e apriremo una bottiglia di spumante con qualche dolcetto per festeggiare la caduta dell’accusa di abuso edilizio” dice all’Adnkronos la figlia di nonna Peppina, commentando la decisione del tribunale di Macerata. L’anziana di San Martino di Fiastra era stata sfrattata dalla casetta di legno che le sue ...

Terremoto - Lieto fine per nonna Peppina : Nessun abuso edilizio : È diventata il simbolo di tutti i terremotati, dopo il sisma del 2016 che ha messo in ginocchio le Marche. Finalmente, ha lieto fine la storia di nonna Peppina, la 96enne di Fiastra (provincia di Macerata) che si era trasferita in una casetta abusiva" dopo il sisma del Centro Italia. Oggi, il Tribunale di Macerata ha infatti statuito che nel suo caso non vi è alcun abuso edilizio, dichiarando che "il fatto non costituisce reato". I giudici hanno ...

Tornano in Italia dalla Svizzera per aiutare i cani maltrattati - il loro rifugio viene distrutto ma c'è un Lieto fine : Due ragazzi di Zurigo scelgono di vivere in Molise, la loro terra d'origine, e di aprire una struttura che viene vandalizzata

U&D - spoiler trono over : Lieto fine per Guarnieri e Platano nell'ultima registrazione : Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano ...

Temptation Island Vip : Lieto fine per Damiano con Sharon e Ciro con Federica : Le vicende di Temptation Island Vip proseguono, anche se alcune delle coppie hanno già abbandonato. Chi non fa più parte del reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli con Stefano Macchi, Simone Bonccarsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia detto Er Faina con Sharon Macrì e Ciro Petrone con Federica Caputo. Di queste coppie al momento solamente la prima è scoppiata, per le altre è arrivato il lieto fine. L'abbandono ...

Viceallenatore del Siracusa scomparso - Lieto fine : Moncada ritorna a casa : Si è per fortuna conclusa con un lieto fine la vicenda riguardante il Viceallenatore del Siracusa Luca Moncada, scomparso lunedì. Sta bene e sarebbe tornato volontariamente a casa, ma non si conoscono al momento i motivi dell’allontanamento. Finiscono così le ricerche delle Forze di Polizia che si erano mobilitate nelle scorse ore. L’auto del 42enne era stata trovata sotto casa e il telefono cellulare era all’interno. Da ...

La storia a Lieto fine di Tigro : il gattino a 3 zampe è stato curato e adottato dal sindaco : Tigro, un gattino di 4 mesi, è rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito da un'auto. A salvarlo e a pagare le spese dell'intervento che ha provocato l'amputazione di una zampa è stato Andrea Cecchellero, sindaco di Posina (Vicenza). sindaco che lo ha curato e poi ha anche deciso di adottare il gatto.Continua a leggere

Anna Pettinelli Temptation : furia su Stefano - falò infinito e Lieto fine : Anna Pettinelli furia contro il fidanzato Stefano, falò di confronto con Cecilia Zagarrigo di mezzo La pazienza di Anna Pettinelli è stata davvero messa a dura prova dal fidanzato Stefano Macchi. La speaker radiofonica è diventata una vera furia con il compagno, colpevole di avere costruito un rapporto di grande complicità e sintonia con la […] L'articolo Anna Pettinelli Temptation: furia su Stefano, falò infinito e lieto fine proviene da ...

Crazy Ex-Girlfriend 4 è su Netflix - si conclude il viaggio ossessivo di Rebecca alla ricerca di un Lieto fine : Crazy Ex-Girlfriend 4 è disponibile su Netflix da oggi, 30 settembre, con i 18 episodi che segnano l'addio a Rebecca Bunch e al suo microcosmo di affetti a West Covina. L'avventura dell'instabile avvocato interpretata da Rachel Bloom è iniziata nel 2015 con il debutto di Crazy Ex-Girlfriend su The CW. La serie è una dramedy creata dalla stessa Rachel Bloom insieme ad Aline Brosh McKenna, e capace di conquistarsi il rinnovo stagione dopo ...

Inter : Handanovic ritrova l'auto rubata - disavventura con Lieto fine : L'uomo del momento in casa Inter è sicuramente il portiere, Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro è stato il migliore in campo nel match giocato mercoledì sera contro la Lazio e vinto 1-0, con gol vittoria messo a segno da Danilo D'Ambrosio. Un successo che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di restare in testa alla classifica, a punteggio pieno con quindici punti in cinque gare. L'estremo difensore sloveno è stato impeccabile, ...

Handanovic - disavventura a Lieto fine : ritrovata la macchina che gli era stata rubata durante Inter-Lazio : A due giorni dal furto della sua auto, Samir Handanovic può tirare un sospiro di sollievo: la macchina, che gli era stata rubata durante Inter Lazio, è stata ritrovata vicino San Siro Mentre era intento a difendere la porta dell’Inter dagli assalti della Lazio, in quella che, anche grazie alle sue parate, è stata la 5ª vittoria consecutiva dei nerazzurri, Samir Handanovic è stato vittima di un furto. All’esterno di San Siro ...

Federica Angeli : condanna Spada è Lieto fine - non sono supereroe : Roma – Federica Angeli ai Lunatici di Rai Radio2: “la condanna degli Spada? Dopo anni di sofferenza e solitudine c’è stato un lieto fine, non è vero che vincono sempre i cattivi. C’è già un clan della camorra che sta lavorando per prendere il loro posto a Ostia. Ma ormai abbiamo gli anticorpi. In questi anni la tentazione di cedere c’è stata. Non sono un supereroe.” Federica Angeli è intervenuta ai microfoni ...

Si licenzia per cercare il suo cane smarrito nel bosco : il Lieto fine dopo 57 giorni : Una donna statunitense ha abbandonato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alle ricerche del suo cane, che si era perso nei boschi due mesi fa.Continua a leggere

Thegiornalisti - la favola senza Lieto fine : Tommaso Paradiso ha lasciato la band e apriti cielo. Dal suo annuncio su Instagram di martedì sera, sui social e sul web si è parlato forse più dei Thegiornalisti che del nuovo partito di Renzi e di tutti gli scompensi politici che ha provocato. Risultato: una vicenda significativa del nostro pop ha rischiato di esser scambiata per un evento di portata nazionale. Dopotutto la massiccia invasività di Twitter o Facebook nella vita quotidiana ...