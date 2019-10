Fonte : today

(Di martedì 29 ottobre 2019) I 52 dipendenti delCarrefour di Crotone continuano la loro battaglia dopo aver perso il posto di lavoro a causa...

Today_it : Licenziati via WhatsApp, presidio davanti al negozio chiuso (e intanto gli alimenti vanno a male)… - novasocialnews : Licenziati via WhatsApp, presidio davanti al negozio chiuso (e intanto gli alimenti vanno a male) #novasocialnews… - ale_libero : RT @stellangelica: @marattin Ottimo! Questo è davvero un problema sentito per milioni di italiani che vengono licenziati via Whatsapp, hann… -