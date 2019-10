Libano | il premier Saad Hariri ha rassegnato le dimissioni Decisive le proteste di

Libano - Hariri verso le dimissioni dopo due settimane di proteste. Atteso annuncio del premier : Il premier libanese, Saad Hariri, verso le dimissioni del governo, che potrebbero essere annunciata tra oggi e domani. Lo riferiscono diversi media locali, tra cui la tv Lbci, che citano fonti vicine al premier. La decisione arriva dopo 12 giorni di proteste in tutto il Paese contro l'aumento delle tasse e la corruzione della classe politica. Intanto è Atteso per le 15 ora italiana, le 16 in Libano, un discorso di Saad Hariri. Secondo quanto ...