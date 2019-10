L' ex direttore del Sole 24 Ore Napoletano rinviato a giudizio | gli ex vertici patteggiano

direttore generale dell'agenzia della Sanità Roberto Fagnano colpito da infarto - è gravissimo : Teramo - Il Direttore generale dell'agenzia regionale della Sanità e già Direttore generale della Asl di Teramo, Roberto Fagnano è stato colpito questa mattina da un malore, ed è stato subito trasportato all'ospedale di Teramo. Il manager, 56enne, avrebbe subito un arresto cardiaco nella sua abitazione teramana, dove il personale 118 giunto nell'immediatezza, ha tentato la rianimazione in casa con l’utilizzo ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : l’analisi delle 21 tappe e il commento del direttore Federico Militello : Dal 9 al 31 maggio si svolgerà l’edizione n.103 del Giro d’Italia 2020 che, in ottemperanza ad esigenze di business, scatterà dall’Ungheria. Un Percorso che riteniamo equilibrato, 21 tappe che offrono il giusto mix di montagne, cronometro, volate ed attacchi da lontano. Un disegno che sembra realizzato con il chiaro intento di mantenere contenuti i distacchi tra gli uomini di classifica, con l’obiettivo neanche troppo ...

Live - Non è la D'Urso al lunedì sera : l'annuncio ufficiale del direttore di Canale 5 - Scheri : Dopo l'indiscrezione pubblicata da Dagospia e dopo la conferma arrivata da Publitalia, anche il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha ufficializzato lo spostamento di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata condotto da Barbara D'Urso, dalla domenica al lunedì sera, a partire dal prossimo 28 ottobre.Il direttore della rete ammiraglia Mediaset, oltre a complimentarsi con la conduttrice, ha definito lo spostamento di Live, ...

L’album “My journey” segna l’esordio della giovane direttore d’orchestra Beatrice Venezi : Milano. «Sono amante dei Massive Attacks per le loro sperimentazioni di musica elettronica e per le contaminazioni della loro musica:

Libri - Zaccaria racconta “Il Diritto e il rovescio” della Rai. La presentazione a Milano con il direttore del Fatto.it Peter Gomez : Roberto Zaccaria racconta la Rai e la sua evoluzione negli anni nel libro Rai. Il Diritto e il rovescio che verrà presentato lunedì 14 ottobre alla Feltrinelli di piazza duomo a Milano alle 18.30. Presenti con l’autore il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez e il professore Giulio Enea Vigevani. Nel libro Zaccaria, presidente Rai dal 1998 al 2002 dopo esserne stato consigliere per sedici anni, svela i conflitti interni, la ...

Brescia - ai domiciliari il direttore e il funzionario dell’Agenzia dell’Entrate arrestati per corruzione : A Generoso Biondi e Alessandro Di Domenico, rispettivamente direttore e funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, il tribunale del Riesame ha concesso i domiciliari. Lo scorso 26 settembre per loro si erano aperte le porte del carcere con l’accusa di corruzione dopo la maxi inchiesta “Leonessa”. Secondo gli investigatori, direttore e funzionario si sono divisi parte di una tangente di 65mila euro messa sul tavolo ...

Mafia - il direttore della Dia : “A Milano la ‘ndrangheta ricicla milioni coi ristoranti. Anche la Toscana è a rischio infiltrazione” : A Milano continuano ad aprire nuovi ristoranti, nonostante rimangano vuoti. Il motivo? Servono a riciclare i soldi della ‘ndrangheta. Lo ha spiegato Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa AntiMafia, intervenendo alla cerimonia per la firma di un protocollo contro le infiltrazioni mafiose a Firenze. “Questa benedetta linea della palma, che Sciascia nel ’61 descrive dicendo che è oltre Roma, io l’ho vista ...

MotoGp – La RC213V realizzata su misura di Marquez - l’ammissione del direttore tecnico di Honda : Il direttore tecnico della Honda sincero sulla moto 2019: la RC213V realizzata su misura per Marc Marquez Marc Marquez ha conquistato domenica in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale. Una grande soddisfazione per la Honda, che tra i complimenti di tutto il mondo riceve anche qualche critica, interna. Jorge Lorenzo infatti ha chiaramente chiesto al team di pensare anche agli altri piloti e di risolvere i problemi che impediscono di ...

CBS Studios ordina una miniserie tratta dal libro dell’ex direttore FBI - James Comey – il cast : CBS sta sviluppando una miniserie tratta da un libro dell’ex direttore FBI, James Comey con Jeff Daniels (Comey), Brendan Gleeson (Trump) e altri nel cast. CBS Studios ieri ha annunciato una delle miniserie che sicuramente farà parlare di se quando andrà in onda. La casa di produzione ha ordinato una miniserie in quattro parti che trae ispirazione dal libro “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” di James Comey, ...

Gli occhi del Liverpool sul direttore marketing del Bologna : Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente, il Liverpool starebbe cercando per il ruolo di responsabile commerciale Christoph Winterling, attuale direttore marketing e comunicazione del Bologna Fc 1909. Come riportato da “Askanews”, si tratterebbe dell’ennesimo ex giallorosso nel mirino del club campione d’Europa, dopo gli acquisti nel 2017 di Mohamed Salah e nel 2018 di Alisson Becker, […] L'articolo Gli occhi del Liverpool sul ...

Ciclismo : Maxime Monfort si ritira e diventa direttore sportivo della Lotto-Soudal : Si conclude la carriera di Maxime Monfort. Il ciclista belga, nato a Bastogne il 14 gennaio 1983, ha chiuso il proprio percorso da professionista con la Famenne Ardenne disputata ieri, passando dall’altra parte della barricata: sarà infatti uno dei direttori sportivi della Lotto-Soudal. Monfort, buon elemento del Ciclismo belga nello scenario degli ultimi 15 anni, ha ottenuto in carriera il quinto posto alla Vuelta del 2011, oltre alla ...

Manolas direttore della difesa - al suo fianco Luperto : Manolas. Sarà lui oggi il leader del reparto difensivo. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, segna una partita sì e ...

Siamo uomini d’amore - l'editoriale del direttore : «Non voglio innamorarmi. Innamorarsi porta un sacco di strane malattie, tipo l’ottimismo eccessivo». Anna ha 9 anni ed è figlia della poetessa Maria Grazia Calandrone. Se ha ragione lei, vuol dire che noi di GQ Siamo degli inguaribili ottimisti. Perché Siamo profondamente innamorati del nostro lavoro. E questa palpitazione è il propellente che ci permette di staccarci da terra e puntare verso il futuro. Come il razzo che nel film Ad Astra ...

Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo accuse di molestie : Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo le accuse di molestie che, spiega, hanno “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro. Domingo guidava l’Opera dal 2013, poi ad agosto sono arrivati i racconti di 9 donne su presunti “baci e palpeggiamenti” della leggenda della lirica. Otto cantanti e una ballerina hanno svelato all’Associated Press di approcci insistenti, ...